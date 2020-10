Friday, 16 October 2020, 09:02 HKT/SGT Share: 东曜药业股份有限公司完善公司管理架构 推动战略发展升级 委任黄纯莹女士为董事会副主席

委任刘军博士为首席执行官



香港, 2020年10月16日 - (亚太商讯) - 东曜药业股份有限公司(「东曜药业」或「公司」;股票代码:1875.HK)今日欣然宣布委任执行董事黄纯莹女士(「黄女士」)为董事会副主席,辞任总经理一职;同时宣布委任执行董事兼首席科学官刘军博士(「刘博士」)为公司首席执行官,并不再兼任首席运营官及副总经理职务。



东曜药业董事会主席付山先生表示:「为了实现公司下一个十年的战略发展,是次董事会及管理层的委任将有利于完善公司的管理架构,即倡导管理层长期继任计划,以实现公司长远可持续的发展,为公司即将进入的商业化发展阶段做好准备,同时亦可加强公司海外研发及国际化合作项目的拓展,推进公司国际化战略布局。」



黄女士为公司搭建了完整的全产业链平台,实现诸多里程碑,为公司长期发展奠定了坚实的基础。黄女士亦会继续在董事会层面推动公司战略发展,强化公司品牌建设及公共关系。



刘博士作为公司资深管理层及科学家,深耕生物医药研发领域多年并具备国际化管理经验。董事会期待刘博士担任首席执行官后,继续深入贯彻公司战略目标,致力于将东曜药业发展成为国内ADC领域的领导者,并打造具有竞争力的CDMO业务平台,带领公司再创佳绩。



刘博士介绍:

刘军博士,53岁,于2016年10月加入本集团,担任副总经理,并分别于2018年 10月、2019年3月及2020年4月获委任为执行董事、首席科学官及首席运营官。彼亦为战略委员会成员。彼负责本集团研发、运营管理及商务拓展。



于加入本集团前,刘博士曾先后在美国伯克利的Bayer Healthcare全球生物药研发中心任职高级科学家、于美国加州贝克曼研究所免疫系任职主任研究员、于上海睿智化学研究有限公司担任生物制剂研发部执行总监。



刘博士拥有国际专业背景,先后取得美国加利福尼亚大学戴维斯分校生物分析化学博士学位,及中国科技大学化学学士学位。







