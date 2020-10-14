Wednesday, 14 October 2020, 12:02 HKT/SGT Share: 堃博C轮融资数千万美元 持续领跑肺部疾病精准介入治疗领域

香港, 2020年10月14日 - (亚太商讯) - 肺部疾病精准介入治疗技术引领者堃博（Broncus）公司日前宣布，已完成数千万美元的C轮融资。本轮融资由清池资本领投，百度资本、济时资本、信银投资、德弘资本、启明创投跟投。本轮融资所得将主要用于巩固和扩张堃博旗下肺部疾病诊疗核心产品线，加速新产品的研发、临床研究、注册审批以及多元化的全球市场布局，帮助堃博持续领跑肺部疾病精准介入治疗领域。堃博此前获得启明创投、Intuitive Surgical等全球知名风险投资机构以及产业巨擘的持续投资。







肺癌、慢阻肺患者人群巨大，疾病危害严重。以肺癌为例，肺癌是全球范围内发病率和死亡率最高的恶性肿瘤，世界卫生组织（WHO）在2018年发布的全球癌症报告中指出，肺癌是2018年全球发病率最高的癌症，占到当年新发癌症总病例数量的11.6%。仅在中国就约有1亿肺小结节携带者，每年新发肺癌患者近80万例，其中70-80%患者在发现肺癌时已属晚期。早期肺癌的五年生存率约为90%，6倍于晚期肺癌。早诊断早治疗，是延长肺癌患者生存时间最有效的手段。但通过低剂量螺旋CT发现的结节因为大小和位置，大部分难以在早期进行组织活检并完成病理分析。



临床医生一直渴望能以精准、微创的介入手术来诊治肺癌、慢阻肺等肺部恶疾，由于肺部解剖结构和病灶位置等原因，病灶难以准确定位和精准到达，阻碍了介入手术在肺部疾病诊疗中的广泛应用。全肺病灶抵达的导航平台推出，是实现肺部疾病介入诊疗至关重要的技术突破。



堃博旗下的LungPro®系统是全球唯一实现全肺抵达的导航系统，拥有全球唯一经支气管出气道导航技术专利保护，该系统使临床医生第一次经气道入路在整个肺部实施介入手术，已获得美国FDA、欧洲CE以及中国NMPA认证，在全球范围内已经获得超过100 项专利授权。此外，InterVapor®热蒸汽治疗肺气肿系统、FleXNeedle®活检针、BioStar®一次性内窥镜吸引活检针、调可达™可调弯鞘管等介入耗材已经在不同国家和地区获批上市，射频消融治疗肺癌等项目也进入上市前临床试验阶段，为呼吸介入治疗带来全套解决方案。



堃博CEO湛国威表示：「近年来，包括美敦力、强生、奥林巴斯等国际巨头在内的不同领域国际器械企业在肺部领域深度布局，验证了Broncus领先于市场在介入呼吸领域发力的前瞻视野，来自业界顶尖企业、医生、投资者的认可和支持也夯实了堃博的先锋地位。对比其他产品而言，LungPoint®和LungPro®系统优势明显，堃博以全肺导航为平台，正进一步加速微创、精准的介入诊治技术的开发和商业化应用，不断为医生和患者提供各种肺部恶疾的创新诊治方案。」



本轮领投方清池资本创始人李彬博士表示：「堃博是清池资本今年在医疗器械领域的又一重大投资布局。在全球范围内，肺部疾病的介入诊疗存在着巨大的医学缺口。堃博拥有全球领先的肺部导航系统，丰厚的数据积累以及尖端的分析技术，并以此为基础搭载相关介入活检耗材和治疗工具的应用。我们相信，作为肺部疾病诊疗领域的全球领先技术公司，堃博导航平台所积累的关于检测和介入治疗的海量数据将帮助国内外的临床医生更有效地为病患提供创伤小、个性化的诊断与治疗，造福全球庞大的肺病患者群体。」



关于堃博

堃博是一家专注于肺部疾病诊疗技术研发和生产的高新技术企业，旗下拥有美国Broncus Medical, Inc.，Uptake Medical Technology, Inc.和杭州堃博生物科技有限公司三家研发生产型企业，聚焦肺癌、慢阻肺等肺部疾病精准微创介入诊疗产品，对肺部疾病诊疗模式进行颠覆性变革，提高肺疾患者生存率，缩短诊疗周期，节省医疗资源。堃博与Intuitive Surgical、Olympus Europa在不同领域建立了战略合作关系。堃博全部技术为公司内部研发团队自主开发，其核心技术在包括美国、欧洲和中国在内的全球主要市场拥有超过100项专利授权。其中堃博在肺部导航技术及肺部介入诊疗技术拥有核心知识产权，在全球范围内已经获得超过70 项专利。



关于清池资本

立足于中国香港和上海，清池资本 (www.lakebleu-cap.com ) 是一家专注于医疗医药领域的投资平台。清池资本旗下的二级市场美元基金，是亚洲地区规模最大的二级市场医疗医药基金之一，其凭借优异的投资业绩多次被权威机构评选为亚洲地区最佳医疗医药基金。清池资本同时亦活跃于国内医疗医药私募股权投资中后期，已成功投资近30家处于成长期的优秀企业，并为被投企业在资本运作和业务合作等方面保驾护航，提供多样化的增值服务。



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邓雪蕊 电邮：shirley.deng@dnamedtech.com









Oct 14, 2020 12:02 HKT/SGT

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