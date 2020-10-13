Tuesday, 13 October 2020, 19:01 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 索尼国际教育携手网龙华渔教育推出“教育云平台” 进军日本市场

香港, 2020年10月13日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司 （“网龙”或“本公司”，香港交易所股票代码：777）欣然宣布，网龙旗下教育业务子公司 - 网龙华渔教育与全球知名的索尼集团旗下教育子公司索尼国际教育于10月13日举办的第三届数字中国建设峰会数字丝路分论坛上共同发布了“教育云平台”产品，该平台将于10月在日本关东地区的重要县市开始逐步推行，为当地院校提供教育信息管理和教育大数据等服务。



此次上线的“教育云平台”，是2019年9月双方签署“日本智慧教育云平台合作协议”后的首个落地项目，中日两国的教育资源也因此得到了进一步互利共通。为配合日本各地区迅速引入教育信息化解决方案，为学校提供优质教学管理工具，保证教学工作的正常开展，网龙近年在日本积极进行教育信息化布局，利用AI、互联网和大数据等技术，帮助当地解决教学信息管理问题，有效提升当地教育质量。



此次与索尼国际教育共同合作发布的“教育云平台”，是基于网龙的SaaS服务平台并进行优化的产品。该平台利用“标准化+服务化+组件化”的方式提供教、学、练、测、评、推荐等核心教学活动，打造符合日本当地教育特色的综合管理服务平台。同时，该平台还将提供统一数据、统一接口规范、统一应用管理等功能，方便整合各种第三方能力和第三方资源，全面实现校园数字信息化，并运用大数据分析，提升学校管理信息化和决策科学化水平。该平台未来将进一步通过索尼国际教育的渠道向日本其他地区推广，并通过提供平台运营服务以及增值内容和服务进行变现。



针对“教育云平台”的启动，索尼国际教育董事长兼CEO礒津政明表示：“与网龙华渔教育共同合作的‘教育云平台’具备强大的教育管理和大数据分析能力，可以很好地匹配个性化学习服务，并能进行可视化和多模块的灵活组装，同时操作简洁，系统稳定，是学校管理者及教师的得力助手。‘教育云平台’对未来的教育信息化发展起到了积极推动作用，未来将在日本更多地区进行推广与合作。”



网龙CEO熊立博士表示：“对教育的不断探索、推出被行业认可的产品，是网龙始终坚持的初心。近年来，网龙通过技术输出、教育资源输出等手段，先后与多个国家建立合作关系，推动周边国家的教育科技发展，对世界输出了数字教育解决方案。凭借此次‘教育云平台’的落地，及合作伙伴索尼国际教育在日本市场的强大品牌、资源和渠道优势，网龙教育业务也期待为日本市场提供更多的增值服务，网龙更希望复制该模式，继续出海惠及全球。”



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。网龙于2020年7月27日正式获纳入恒生科技指数。



网龙成立于1999 年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多资讯请访问 www.netdragon.com。



关于索尼国际教育

索尼国际教育是索尼集团全资子公司，成立于2015年，秉承“教育，创造未来300年”的发展理念，以“让人人都能轻松便捷地享受教育；能与任何人互相学习和竞争；打破现有应用软件和服务的产品格局，创新教育基础平台”为己任，致力于提供跨越国界的、超越文化背景以及年龄差异的教育服务。索尼国际教育与世界各国的企业、教育相关团体、学校和教育培训机构等合作，创建全新的教育服务和平台，致力于推广普及STEM的理念，并提供优质的内容、服务以及探索新的教育方式。



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Oct 13, 2020 19:01 HKT/SGT

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