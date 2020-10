Monday, 12 October 2020, 15:31 HKT/SGT Share: 国庆业绩远超去年同期 同程艺龙多项数据显示下沉市场增长空间巨大

香港, 2020年10月12日 - (亚太商讯) - “久在樊笼里,复得返自然”。



中秋国庆8天长假激发起人们内心出游的热情,大城市、小城市、甚至农村的人们都行动起来,来一趟红红火火的国内游。



黄金周以来,中国领先的在线旅行平台同程艺龙(00780-HK)多项业务连续创下历史新高。



仅9月30日单日,同程艺龙国内大交通(含机票、火车票、车船票)出行人次单日突破410万。



长假前7日,同程艺龙平台国内酒店的预订量接连突破历史新高,较去年同期相比,预订量增长达到43%;国内大交通出票量比去年同期增长27%,其中汽车票出票量同比增长超过100%。



国内游迎来6.37亿人次,下沉市场功不可没



2020年中秋国庆长假8日,国内游迎来6.37亿人次,国人出游的热情可见一斑。



据文旅部统计,国庆黄金周八天假期,全国共接待国内游客6.37亿人次,实现国内旅游收入4665.6亿元,旅游行业可谓迎来真正意义上的“黄金周”。



国庆黄金周期间,中国出行市场迎来强势复苏。



同程艺龙数据显示,2020年9月30日,国内大交通(含机票、火车票、车船票)出行人次单日突破410万,总出行人次同比增长22%,创历史新高。



国内市场的强劲复苏,得益于下沉旅行市场需求的爆发。



同程艺龙数据显示,10月1日至10月7日,同程艺龙平台来自三线及以下城市的大交通出票量同比增长超过35%——显著高于整体增速。



经过疫情,低线城市消费者开始习惯线上预订机票、火车票、车票、酒店、门票……小程序即买即走的特性,大大促进低线城市用户线上消费习惯的养成。



在下沉市场,同程艺龙有着天然优势。



首先,公司拥有庞大的下沉市场客户群。截止2020年二季度末,同程艺龙新注册用户中来自非一线城市比例已达85.9%。



疫情期间,同程艺龙持续巩固中国在线旅游市场,特别是低线市场领导地位。公司紧抓低线城市疫情复苏及增长机会,推出针对低线城市用户的定制推荐及推广活动。



二季度,约63.1%微信平台付费用户来自中国三线或以下城市,较去年同期61.5%有所增加。同时,低线城市售出的间夜同比上升约15%。



其次,借助多元化且有效的流量优势,同程艺龙很容易俘获下沉市场更多受众,并满足该市场出行需求。



自2020年8月以来,同程艺龙火车票、机票、汽车票三大交通业务板块,已全部接入微信搜一搜。



用户在微信中搜索“机票”、“火车票”或“汽车票”,可直接查询并预订相关出行产品。



为了更好服务低线城市用户出行“第一公里”的需求,同程艺龙加强与公交集团、汽车营运商合作,将服务从机票、火车票的主动脉,延伸到汽车票、船票等毛细血管,并通过技术推动旅游资源的全面数字化。2020年国庆期间,该平台汽车票出票量实现了高速增长,同比增长达100%。



“国庆中秋八天假期,激发了更多用户的出行需求。”同程艺龙CEO马和平表示,“在即将到来的第四季度,低线城市旅行需求的爆发,将持续推动行业的强势复苏。同程艺龙将继续助力中国旅游产业的数字化新基建,通过技术手段促进旅游线上化服务创新。”



下沉市场高速增长带动酒店业复苏



随着黄金周国内旅游热度的持续升温,中国的国内酒店预订量也持续攀高。



同程艺龙数据显示,2020年10月1日至10月7日,同程艺龙平台国内酒店的预订量接连突破历史新高,较去年同期相比,预订量增长达到43%。



和旅游业复苏一样,业内人士普遍认为,下沉旅游市场的高速增长是此次国庆酒店业复苏的重要因素之一。根据同程艺龙数据显示,十一期间来自三线及以下城市的酒店预订量同比增长超55%,显示出强劲的增长势头。



在国庆前四日,在酒店预订量增速最快的城市中,郑州、周口、新乡、信阳等城市的酒店预订量同比增长超100%;长春、赣州、哈尔滨、台州、兰州、湛江、柳州、贵阳、海口、苏州等城市的酒店预订量同比增长超50%。



同程艺龙COO(首席运营官)王强表示:“酒店高增长战略是同程艺龙的重要战略之一,我们的愿景始终是希望通过大数据和科技能力,为用户提供更好的住宿服务,并与产业链一起深挖住宿行业的机会,帮助合作伙伴提升服务和管理水平。”



针对下沉市场,同程艺龙通过“扫码住”、“智慧酒店”等产品和服务,加速推动低线城市酒店预订的数字化进程,并通过提供全场景服务帮助用户更好完成酒店预订与入住。对低线城市的不断深耕,让同程艺龙在下沉市场的渗透率在行业保持领先。



“一站式”智慧出行平台,或将先于同业复苏



同程艺龙是中国在线旅行行业的创新者和领先者,由同程集团旗下同程网络与艺龙旅行网于2018年3月合并而成。2018年11月26日,同程艺龙成功在香港联交所主板挂牌上市。



同程艺龙业务涵盖交通票务预订(机票、火车票、汽车票、船票等)、在线住宿预订、景点门票预订,及多个出行场景的增值服务,用户规模超过2亿,是中国两大出行平台之一。



自新型冠状病毒疫情受控以来,中国内地恢复经济活动及生活秩序,与2020年第一季度显著下降相比,同程艺龙第二季度业绩呈复苏趋势。



二季度公司收入约为12亿元,环比第一季度增加19.4%。得益于灵活的营运策略、严格的成本管控,以及轻资产营运模式,公司二季度经调整溢利净额约为1.96亿元,净利润率16.3%,远超市场预期。



二季度平均月活跃用户、平均月付费用户分别恢复至1.76亿人次、1860万人次,环比一季度分别增加18.3%和25.7%。



公司借助复苏趋势,持续优化品牌、产品及科技,灵活应对疫情下的国内旅游市场需求变化。



2020年4月,同程艺龙推出全新的服务品牌“同程旅行”,启用新的品牌标识和品牌口号“再出发,就同程”,希望用更年轻的方式服务更多的用户。



在业务推广方面,同程艺龙准备把握行业流量渠道变化机遇,除了现有依靠微信获得稳定流量来源外,公司还通过自有应用程序、轻应用程序以及不同平台直播等多种方式来拓展流量渠道。



此外,公司还与华为、Vivo、Oppo等手机厂商及线下渠道合作,以具有效益的方式获取用户。



经历疫情期间的积累蓄势,同程艺龙凭借较快复苏的下沉旅游市场、低获客成本、以及进一步提升营运效率,公司二季度表现优于同业平均值。



背靠国内旅游市场复苏行情,同程艺龙复苏势头强劲,尤其是凭借其独有的下沉市场客群优势,公司恢复速度会较同业更快。





