Monday, 12 October 2020, 09:02 HKT/SGT Share: 沧港铁路有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 共发售250,000,000股股份

发售价介乎每股0.85港元至1.10港元



香港, 2020年10月12日 - (亚太商讯) - 在河北省所有地方货运铁路营运商中排名第一及在中国所有地方货运铁路营运商中排名第四 的沧港铁路有限公司（「沧港铁路」或连同其附属公司统称「集团」）宣布将股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。集团经营沧港线，主要提供东行和西行铁路货运服务和其他辅助服务，包括装卸、道路货运、专用线的营运、维修和保养、铁路路基及其他铁路设施建设和若干其他业务。







发售详情



集团拟发售合共250,000,000股股份（视乎超额配股权而定），其中225,000,000股股份（视乎超额配股权而定及可予重新分配）为国际配售股份，25,000,000股股份（可予重新分配）为香港公开发售股份。每股发售股份指示性发售价范围介乎0.85港元至1.10港元。经扣除有关全球发售的包销费用及估计开支，并假设超额配股权未获行使，而发售价为每股股份0.975港元（即指示性发售价范围的中位数），估计集资净额约为199.0百万港元。



香港公开发售于2020年10月12日（星期一）上午九时正开始，并将于2020年10月15日（星期四）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预期将于2020年10月22日（星期四）公布。股份预计将于2020年10月23日（星期五）开始在联交所主板交易，股份代号为2169，每手买卖单位为4,000股。



创升融资有限公司为是次上市的独家保荐人。创升证券有限公司及国泰君安证券（香港）有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



投资亮点



拥有优越的铁路位置及增长潜力

优越的地理位置为集团提供了稳定的业务渠道和增长机会。集团经营之铁路为沧港线，其始于沧州，终于渤海新区（包含黄骅港），并与朔黄线及邯黄线相连。煤炭运输占集团的铁路货运货物总额的大部分，而沧港线的位置将集团置于中国西部产煤量丰富的地区（特别是陕西省、山西省及内蒙古，大量煤矿所在地）以及煤炭缺乏的华东及华南地区之间。



随着中国经济的持续增长，中国东部及南部市场对煤炭的需求预期继续由2019年的1,427.1百万吨增加至2024年1,494.1百万吨。中国政府已制定「西煤东运」国家战略，强调从西向东运煤的重要性。沧港线的位置使得集团成为连接中国煤炭生产区及消耗区的综合铁路港口运输网络（连同朔黄线及邯黄线）的组成部分，从而受惠于「西煤东运」政策，为其提供与煤炭运输有关的稳定业务渠道。



根据弗若斯特沙利文报告，黄骅港是中国2018年及2019年煤炭出货量分别最大及第二大的港口，并将为「一带一路倡议」及雄安新区开发的重要港口。按2018年及2019年矿石平均每日吞吐量而言，黄骅港在中国所有港口分别排名第八及第十一，预计其货物吞吐量由2018年的287.7百万吨增加至2025年的460.0百万吨，复合年增长率为6.9%，预计未来黄骅港对中国的煤炭运输及分销而言将变得更加重要。



渤海新区被认定为国家级经济技术开发区 、国家新型工业化产业示范基地及中国物流实验基地。该区在国家经济中将发挥越来越重要的作用，促进铁路货运的需求，为集团提供潜在客户。



集团亦为山东北部（鲁北）地区的一些客户提供服务，该区是京津冀地区和山东省的核心交汇处，汇聚大量重煤用户、化工厂家及石化公司。



有利的政府政策有助集团保持地理优势

根据铁路建设的相关政府计划包括「铁路十三五规划」，并无任何建设计划显示未来五年会于沧州－黄骅港地区建设可能与集团的铁路构成潜在竞争的任何新货运铁路。中国政府持续调整运输结构以增加铁路运输及减少道路货运。2018年年底，政府开始禁止卡车在天津港以及渤海其他港口装卸煤炭。根据国务院的通知 ，2020年，全国铁路货运量应比2017年增长30%，京津冀平原及周边地区的铁路货运量应增长40%，长三角地区的铁路货运量应增加10%，而汾渭平原的铁路货运量应增加25%。



另外，根据国务院于2018年7月颁布的「打赢蓝天保卫战三年行动计划」，到2020年的供暖季节，将煤炭运输到主要港口（包括黄骅港）的仅有获准方法为海运或铁路运输，故预计铁路货运业会有增长，为集团提供发展业务的空间。



高度的独家性及免受竞争的影响

集团参与建设专用线路基，若干专用线由其主要铁路线直接连接至主要本地客户的工厂或场所。集团透过专用线提供低成本高效率的运输服务，与主要客户建立了稳健的合作关系。



虽然目前在沧州－黄骅港地区有其他铁路，但由于各铁路的功能早已区分，来自该等其他铁路的直接竞争有限。邯黄线在河北省提供东北行及西南行铁路运输服务，而沧港线则提供东行及西行铁路货运服务，两者为位于不同省份的不同客户提供服务。朔黄线主要为同一集团（作为其拥有人）内其关连公司提供服务，而沧港线向所有第三方客户开放。沧州－黄骅港地区内并无其他铁路可满足如沧港线一样的功能，让集团在煤炭铁路运输方面占据高度独家性。



沧港线为唯一延伸至黄骅港河口港区（黄骅港东南部的开发区）的铁路。黄骅港河口港区将有另外四个为最多达5,000吨位的船舶提供服务的码头，预计于2022年初投入运营。该等码头开始运营后，集团的铁路运输到该等码头的煤炭可从河口港区通过海运进一步直接运送到于山东拥有码头的客户。



另外，在山东北部（鲁北）地区，由于集团的车站靠近几个主要客户的场所╱工厂，使其能够以相对具竞争力的价格从朔黄线运送煤炭予该等客户。



与主要客户建立的稳固关系

集团与主要客户建立了稳固的业务关系，有关客户包括中国最大的煤炭生产商。集团已经为若干客户建设了该等客户拥有的专用线，从集团的主要铁路线直接延伸至该等客户的工厂或场所，令铁路货运更容易。集团亦透过专用线增加有关客户的运输量以及加强其与该客户关系的独家性。



全面的业务能力及涵盖行业各方面营运

集团已具备全面的营运能力，涵盖客户（特别是煤炭及矿石相关行业的客户）的各种运输及物流需求。除主要业务铁路货运外，集团亦提供一系列物流及运输辅助服务，令其能收益更多元化，深化及加强与客户的关系，并利用现有关系增加收益。



经验丰富及尽责的管理团队

集团由一支对铁路货运行业有着全面了解及丰富经验的管理团队领导，所有成员在铁路货运营运和管理方面均拥有超过十年的经验。管理团队于运输及物流行业的丰富经验及深厚知识一直以来有助集团物色及获得铁路货运运输市场的商机，对集团业务的持续发展至关重要。



未来增长策略



建设额外支线以扩大业务规模

由于铁路货运较道路运输更具成本效益及环保，集团将会建设额外延伸至以下区域的支线以及新专用线，以获得现有及未来商机及增加运输量。集团将会建设的额外支线包括：



鲁北工业园支线

集团将会建设鲁北工业园支线，将其铁路的港口站与鲁北工业园连接。该支线预计约为20.7公里。作为该新支线建设的一部分，集团拟建设两座新车站：一座位于山东省无棣县以及一座位于鲁北工业园。山东北部地区（鲁北工业园所在地），有许多发电厂及冶金厂家及其他耗煤公司，建设此支线有助集团把握该等公司对集团运输的货物（尤其是煤炭、铝土矿及化学品）的强大需求。另外，集团亦能透过此支线将煤炭直接输送到集团现有及潜在的多名客户，并有助节省成本，吸引新客户。



渤海新区综合产业园区支线

集团亦计划建设渤海新区综合产业园区支线，将集团铁路的羊二庄站与渤海新区综合产业园区连接。该园区有大量发电公司及化工厂，对媒炭、石油、沥青均有殷切的运输服务需求。建设此支线有助集团将货物直接运输到渤海新区工业园区内的客户的场所，及以在未来通过专用线连接集团客户的工厂。



专用线

为继续吸引新客户并加强与现有重要客户的关系，集团正在与多名现有及潜在客户进行有关建设额外的专用线以将集团直接连接到该等额外客户的营业场所的讨论。于2019年，一名现有客户及四名潜在新客户表示有兴趣建设连接集团的渤海新区综合产业园区支线的专用线。集团已从该五家公司收到建设连接彼等工厂或场所的专用线的申请函。



升级及提高现有铁路的运输效益

为支持进一步增长及满足对铁路货运服务需求的日益增长，集团计划对现有铁路及设备进行现代化改造及升级，提高运输效益，当中包括针对沧港线升级铁路轨道、翻新路基及建设涵洞及其他必需基础设施、购买额外机车，以及购买设备升级通讯、信号自动化及远程监控系统，从而帮助集团增加整体营运效率，增加沧港线的整体运输能力。



发掘西行运输业务的潜力及收入来源多元化

集团正在发掘提升西行铁路货运的方法，包括从事更多将铁矿、锰矿及铝土矿及其他矿石由黄骅港以铁路运送至河北、内蒙古、宁夏以及其他附近省份的业务。另外，集团亦有针对现有客户宣传西行铁路货运服务，并已于2019年就西行铁路货运增添两名新客户，以及建设京海矿石货场（于2019年11月开始营运）。随着京海矿石货场开始营运后，集团的客户可以使用道路运输服务从黄骅港将矿石运至京海矿石货场，暂时储存矿石以及将矿石装载到列车再进行西行铁路货运。集团相信此策略有助更好地利用现有西行铁路货运的运输能力，令收入来源进一步多元化及增加收益。



所得款项净额用途

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股0.975港元（即指示性发售价范围0.85港元至1.10港元的中位数），经扣除相关包销费用及与全球发售有关的估计开支后，估计集团全球发售所得款项净额将约为199.0百万港元，并拟将拨作以下用途：



用途 / 百分比

建设两条新的铁路支线：63.3%

- 39.2%用于建设连接山东鲁北工业园的支线

- 24.1%用于建设连接渤海新区的综合产业园区的支线

技术升级、购买新机车及购买额外的设备：20.2%

- 12.9%用于升级及改造基本的基础设施，包括铁路轨道、周边路基及建设涵洞及其他必要的基础设施

- 4.8%用于购买一辆新机车

- 2.5%用于支付部分用于升级通讯、信号自动化及远程监控系统的设备

结算土地使用权的部分应付款项：11.9%

偿还银行贷款：3.1%

营运资金及一般公司用途 ：1.5%





Oct 12, 2020 09:02 HKT/SGT

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