Friday, 9 October 2020, 12:36 HKT/SGT Share: 力世纪将亮相中国国际进口博览会 向全球展示旗舰级Apollo IE「金龙」及最新汽车出行技术

香港, 2020年10月9日 - (亚太商讯) - 力世纪有限公司（「力世纪」，「本公司」，香港联合交易所股份代号：860.HK；连同其附属公司统称「集团」）欣然宣布将参与第三届中国国际进口博览会（「进博会」）。进博会将於2020年11月5日至10日於上海举行，届时约100个国家地区丶超过2,000个参展单位共襄盛举，当中包括一带一路沿线50个国家地区。力世纪将藉此年度盛事展现集团全方位技术实力。



集团是次以「完备出行之旅」为题亮相进博会，迎来集团首个以一站式汽车出行技术解决方案供应商的身分介绍其整全丶顶尖汽车出行技术的公开活动。



力世纪将於进博会展出其旗舰级极级超跑Apollo IE「金龙」，此亮眼的车型拥有奢华的外型设计，并配备V12引擎，势成历来最狂野的极级超跑之一。此外，力世纪将展示一连串最新的汽车出行技术，包括破天荒碳化矽双逆变器800V系统丶电动出行代步车丶自动驾驶底盘及全新都市运送概念，定能为观众带来耳目一新的非凡感受。



集团很荣幸邀请到来自各地方政府及上海科技大学的尊贵嘉宾及着名商界贤达莅临集团展位。



力世纪有限公司主席何敬丰先生表示：「本集团很荣幸首次获邀参加2020年中国国际进口博览会，进博会为全球首个以进口为主题的国家级博览会。近年中国市场急速扩大开放，进博会为集团对外介绍其业务转型及整全技术解决方案丶深化与中国企业合作并助力未来业务增长的绝佳机会。我们衷心祝愿进博会能顺利举行，并藉此希望向中国及世界各地观众推广集团的国际地位。」



力世纪展位编号：汽车展区 1.2C1-001



关於力世纪有限公司

力世纪有限公司（「力世纪」，股份代号：860.HK）为一家领先的综合汽车出行技术解决方案供应商，拥有自主研发能颠覆汽车出行的技术，矢志通过整合全球先进的汽车出行资产及网路，为「未来出行」打造全球领先的一站式汽车出行服务平台。



集团於2020年3月完成收购欧洲高性能极级超跑开发商Apollo Automobil 的86.06%股份後，以全新品牌「Apollo Future Mobility Group」出发，并以两大支柱开展业务路向，分别为Apollo汽车 (Apollo Automobil) 及Apollo先进技术 (Apollo Advanced Technologies) 。除了开发及销售极级超跑，以及以「Apollo」品牌进行交叉品牌许可业务外，集团透过整合Apollo Automobil及集团原有的电动车技术，从构思丶设计丶建模丶工程丶模拟丶原型制作丶实际测试，以至将生产前原型交付予客户，提供一站式总承包技术解决方案，致力为全球汽车出行市场提供无缝丶全面的解决方案平台。



集团的附属公司包括欧洲高性能极级超跑开发商Apollo Automobil和日本首家电动汽车开发商GLM Co.Ltd，并目标於今年第4季完成全面收购德国汽车工程解决方案供应商Ideenion AG。此外，集团亦透过投资全球首个金属3D列印汽车制造平台Divergent Technologies, Inc及行业领先的电动汽车充电解决方案供应商依威能源，拓展汽车出行技术。



如欲了解更多资讯，请浏览 http://www.apollofmg.com/



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Oct 9, 2020 12:36 HKT/SGT

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