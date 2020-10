Thursday, 8 October 2020, 12:04 HKT/SGT Share:

乐享互动2020年上半年净利润大幅增加123.3% 深耕高附加值业务 打造行业领先的自媒体营销服务体系

香港, 2020年10月8日 - (亚太商讯) - 中国效果类自媒体营销服务提供商乐享互动有限公司(「乐享互动」或「公司」连同其附属公司,统称「集团」;股份代号:6988)公布截至2020年6月30日止六个月(「期内」)未经审核的中期业绩。



2020年上半年,集团深化核心业务,持续提升服务,业绩表现卓越。期内,集团录得收益人民币348.2百万元,同比增长66.2%。集团毛利为人民币94.5百万元,同比增长87.3%。集团净利润大幅增长123.3%至人民币61.4百万元,净利率由去年同期的13.1%增加至17.6%。



自媒体效果营销需求增大 带货能力不断提升



期内,集团线上产品效果类自媒体营销服务收益约人民币316.6百万元,同比增长60.8%,主要为应用类(游戏、文化、金融、应用、教育)收益。实物产品效果类自媒体营销服务收益则约人民币30.4百万元,同比增长147.8%,主要为3C数码配件带货收益。



线上产品活动及应用收益增加,由于自媒体效果营销业务市场需求增大,以及公司在2020年上半年较2019年同期客户数量有较大增加,加上数据算法、优化效率的提高,平均单价及接入的营销点位有所提升,使总收益有较大增长。此外,于COVID-19爆发期间,游戏、阅读项目的需求增加,且项目的平均单价高,因此带动整体收入增长。



集团3C产品电商营销推广业务于2018年10月开始运营,2019年上半年处于业务发展初期,后进入高速增长期,带货能力不断提升,且受2020年初COVID-19影响,用户线上消费需求增加,亦使收益有所增长。集团将挖掘更多的实物带货产品,加强3C数码配件品牌合作的同时,增加零售、日化等产品的合作,拓宽实物带货项目的广度,提升公司的整体盈利能力。



产品结构多元丰富 提供量身订制的产品组合



集团的线上产品提供商主要包括营销代理、应用开发商、网络文学提供商、Html 5游戏开发商及小程序开发商。截至2020年6月30日,集团与超过161个行业客户合作。集团已设立覆盖如游戏、视频及工具应用等逾十个种类的应用组合;集团的网络文学产品包括覆盖69个文学类别的超过779册网络书籍;集团的Html 5游戏产品包括超过175个覆盖角色扮演游戏、战略、动作及冒险种类的Html 5游戏。



作为一家以算法为基础及技术驱动的公司,乐享互动能够通过自媒体发布者为目标受众提供量身订制的产品组合。截至2020年6月30日,集团已累计向合共约23,362个微信公众号及约233,620个用户流量进入点提供服务。集团已服务合共4,127个微信公众号,并拥有逾7.37亿名粉丝。集团已积累大量匿名用户行为数据,使集团能够建立由专有商业智能技术支撑重要而有效的数据收集、强劲的数据分析能力及强大的技术平台。凭借集团在数据收集、数据分析及技术平台中应用的专有商业智能技术,集团能够根据内部效果测试结果有效推荐产品,以及能够准确模拟营销活动的实际效果,从而确保集团的盈利能力。



开发短视频自媒体技术平台 加大力度发展高附加值业务



乐享互动是短视频自媒体变现市场的先行者,其因高效变现能力而展现出强大增长。因此,近年自媒体发布者对此一直有高度需求,短视频自媒体变现市场已经成为整体自媒体变现服务市场的高增长分部。集团已开始为此分部打好基础。集团在文本类自媒体方面的经验令集团在为短视频自媒体发布者开发算法及技术平台方面较竞争对手具有优势。凭借集团将商业智能技术应用于文本类自媒体变现服务的丰富经验,集团正在开发美接平台,作为技术平台,以服务行业客户及短视频平台上的自媒体发布者。



集团深耕高附加值业务,将加大力度发展短视频、电商等高附加值业务,近年来,短视频的高速发展隐然成为互联网最大的流量入口,集团也是第一批布局该领域的公司,并且已经享受到第一波红利,下半年,集团将加强短视频的信息服务能力,为短视频主和广告主提供全方位的整合服务。



乐享互动有限公司主席兼行政总裁朱子南先生表示:「2020年下半年,集团将继续深化信息优化系统及技术平台,致力于打造行业领先的自媒体营销服务体系。集团将夯实核心竞争力,加强系统化的营销服务能力,通过技术能力实现智慧信息优化,扩大业务规模,提升市场占有率,奠定行业领先地位。同时,集团开始着力搭建全球的自媒体营销服务体系,将效果类自媒体营销服务扩展到寻求在海外短视频平台上营销产品的国内外行业客户的海外平台,为公司长久、高速的发展奠定坚实的基础。集团将积极实现业务量级的提升,把握住时代所赋予的契机,致力为广大股东创造可持续的价值及带来更理想的回报。」



关于乐享互动有限公司

乐享互动有限公司成立于2008年,是一家以算法为基础及技术驱动的公司,也是中国领先的效果类自媒体营销服务提供商之一。公司专注于利用商业智能技术为行业客户以及自媒体发布者提供服务。通过多样化的自媒体网络分销,为行业客户提供量身订制的产品组合和效果类营销服务。



