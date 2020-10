诺维娜全球生命医疗集团联合创始人罗尔伟与罗弥伦宣布合法分离商业利益

新加坡 , 2020年10月7日 - (亚太商讯) - 诺维娜全球生命医疗集团董事兼联合创始人罗尔伟先生与罗弥伦先生今日宣布,已签署一项协议,将所有业务利益合法分开。



罗尔伟,诺维娜全球生命医疗集团联合创始人罗尔伟



根据这两个堂兄弟与商业合作伙伴于2020年10月6日签订的分离协议:



1. 罗尔伟将以1新加坡元的价格,将他在新加坡注册的Bellagraph Nova Pte Ltd.(以下简称“贝拉格夫维新”)拥有的所有股份转让给罗弥伦。此后,罗尔伟将辞去贝拉格夫维新董事的职务。

2. 罗弥伦将以1新加坡元的价格,将他在以下三家实体公司中拥有的所有股份转让给罗尔伟。此后,罗弥伦将辞去这三个实体公司的董事职务,即:

- 新加坡注册公司Dorr Global Healthcare International Pte. Ltd. (以下简称“伟伦集团”);

- 新加坡注册公司Rock Star Advisors Pte. Ltd.;以及

- 开曼群岛注册公司Novena Global Healthcare Group及其所有子公司.



罗尔伟和罗弥伦同意在不存在无法预见的困难的情况下,于2020年11月5日之前完成股份转让和辞职。如果需要延期,双方将达成书面协议。



针对近期媒体围绕两个前商业伙伴进行的报道,以及警方对安永会计师事务所对财务报表伪造的投诉进行调查之后,双方签订了分离协议。



根据协议,如果罗尔伟于2020年10月6日之后发现他是除上述四个实体公司以外的任何其他公司的股东和/或董事,那么他和罗弥伦将尽一切必要终止该股权和/或董事职位。



关于与贝拉格夫维集团拟议的公司行动有关的媒体声明,分离协议援引罗弥伦的陈述,罗尔伟虽然是贝拉格夫维新的董事,但并未参与贝拉格夫维新内部的任何业务决策。



本月早些时候,国际媒体援引Evangeline Shen女士代表“贝拉格夫维集团”的话说,后者仍在竞购英超联赛的纽卡斯尔联合足球俱乐部。



“罗弥伦承认并同意,尽管罗尔伟是贝拉格夫维新的董事,但在Evangeline Shen向媒体评论贝拉格夫维集团仍在就纽卡斯尔联合足球俱乐部进行收购要约之前,并没有征求他对贝拉格夫维新的看法和批准。” 分离协议如是说道。



罗弥伦还“承认并同意,尽管利益分离,他仍然对他执行的所有担保承担责任”,如分离协议所述。



罗尔伟评论说:“这是一个相互商定且具有法律约束力的文件,清楚地区分了我和罗弥伦自2008年以来一直参与的商业利益。我们共同经历了许多挑战,现在我们二人都在制定计划,分别探寻自己的职业和追求。”



“该协议使我能够清楚地解决转让给我的业务的法律和公司问题。关于所谓的诺维娜全球生命医疗集团账户的伪造,我明确声明我没有参与其中。我一直留在新加坡,并继续为商业事务部(以下简称“ CAD”)提供协助。我不想对贝拉格夫维集团今天早些时候发布的新闻稿发表评论。我想表述的重点是,我将尽我最大的努力,为我担任董事的公司实体中的利益相关者维护和提高价值。在适当的时候,其他人在当前困难中所扮演的角色将变得愈发清晰。” 罗尔伟补充说。



媒体公关联系方式:

WeR1 Consultants Pte Ltd

微信(仅限短信):+65 9748 0688

邮箱:mediacontactTL@wer1.net



Oct 7, 2020 18:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network