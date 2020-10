Tuesday, 6 October 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 天大药业有限公司 天大药业收购瑶池医疗及瑶池养生并达成深度合作

香港, 2020年10月6日 - (亚太商讯) - 天大药业有限公司 (“天大药业”,股份代号:455.HK,连同其附属公司称为“本集团”)欣然宣布,其全资附属公司天大馆(香港)有限公司(“天大馆香港”)以现金代价2,500万港元收购主要从事中医诊疗的瑶池汉方医疗中心有限公司(“瑶池医疗”)50.1%权益,及经重组后瑶池汉方旗下主要从事中药保健品销售业务的全资附属公司瑶池汉方养生有限公司(“瑶池养生”)的50.1%权益。收购完成后,瑶池医疗及瑶池养生创始人杨明霞博士(“杨博士”)将继续担任两间公司的董事不少于15年,全面负责瑶池医疗及瑶池养生之日常经营,确保业务稳健发展,利润持续增长。伴随着本次收购,天大药业与杨博士进一步达成深度合作关系,杨博士将会担任天大馆香港的母公司天大馆集团的首席运营官不少于15年,凭籍其中医专业经验、及其于中医业界的网络和影响力,全面协助天大药业发展天大馆香港之业务。



天大药业在香港主板上市,扎根于粤港澳大湾区,以发展中医药产业为基础,发展创新药物和医疗科技,发展优质医疗和保健服务,致力于成为药品研制、中医诊疗、医疗科技、健康管理领域具有市场竞争力和核心价值链的医药企业。天大药业从中医、中药、中医药智能三大方面打造中医药全产业链,涉足中药材供应、中药饮片生产,建立控制中药材质量的“天大标准”,并投资兴办新型中医馆—天大馆。天大馆秉承“上医治未病”的中医理念,恪守“中病即止,以人为本”的治疗准则,遵循控制中药材质量的“天大标准”,积极融合现代医学和其它创新技术,提供特色专科、中医全科、养生及健康管理服务,建立个性化疾病诊疗、预防与养生体系,达到“人与自然”、“传统与现代”、“预防与治疗”相互统一,追求天人合一的境界。天大馆立足粤港澳大湾区,布局全国全球,自2019年起已先后于珠海、香港及悉尼开馆;并充分利用互联网信息技术、大数据、人工智能及其它创新科技,搭建“云上天大馆”,实现中医药服务线上线下相互融合、远端诊疗及专家会诊,为民众提供优质、便捷、全面的中医药健康服务,推动中医药传承、创新和发展。



瑶池汉方医疗中心有限公司为香港一间中医医疗机构。以传统中医理论及实证科学为基础,融入先进的医疗科技与设备,配以优质的中药材,提供高端而现代化的中医医疗服务,包括中医诊症、针灸、拔罐、推拿、皮肤及体质健康检查等健康管理服务。此外,透过瑶池汉方养生有限公司经营中药保健品的销售业务。杨博士为香港著名注册中医师,凭借多年的临床经验和广受欢迎的中医保健著作,深受大众的肯定,并不时在各大媒体亮相。杨博士除了临床工作外,更积极参与中医药的研发及有机中药护肤品的开发,并已积累中医皮肤科方面的深厚知识。



本次收购及达成深度合作为天大药业带来多方面的裨益:一、借镜瑶池医疗及瑶池养生在中医诊所及中药保健品销售的经营经验和专业诀窍,有助于提升集团的天大馆业务和营运效率,及本集团中药保健服务分部的表现;二、本集团中医药服务组合获得进一步扩大,通过叠加瑶池医疗及瑶池养生的服务及产品体系,形成优势互补、协同发展的格局,覆盖不同阶层的客户群体;三、瑶池医疗及瑶池养生业绩并入本集团财务报表,其持续盈利能力有助于提升本集团的综合收入及溢利,从而改善整体财务表现及提升市值;四、杨博士加入天大馆集团,带来更多专业诀窍及管理经验,相信可为天大馆香港的发展带来更大的机会,促进本集团把握粤港澳大湾区战略机遇,加快发展中医药产业和天大馆业务。



天大药业发言人表示:“本次收购及达成深度合作,为本集团于中医药全产业链发展上的重要举措,尤其为天大馆在粤港澳大湾区、乃至全国全球拓展开馆及加快发展,奠定了重要的专业基础,并积累了难得的专业经验。除内源性增长,天大药业一直注重外延性拓展,通过兼并收购来吸纳行业成功的经营实体、人才及经验,加快业务发展步伐,未来将继续物色相关机会。中医药在国内外日益受重视,我们看好中医药在全球范围内的发展前景,将乘着国家政策的东风,做好短中长期发展规划,一步一个脚印朝着领先的综合性医药企业目标迈进。”



