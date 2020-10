Monday, 5 October 2020, 20:04 HKT/SGT Share: 中国生物科技服务(8037.HK)与中国疾控中心病毒病研究所合作 开发新一代新冠病毒基因工程重组疫苗

香港, 2020年10月5日 - (亚太商讯) - 中国生物科技服务(8037.HK)公布,其间接全资附属公司深圳金领域生物技术服务有限公司(「深圳金领域」) 已与中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所,订立2019新型冠状病毒肺炎(COVID-19) 基因工程重组候选疫苗细胞株技术转让协议。据此,深圳金领域有权继续开发、转让、评估、注册申报、进行临床试验,并有权独自实施、委托其他实体或与其他实体联合实施临床研究和生产和销售该疫苗产品。



基因工程重组候选疫苗细胞株用于预防2019新型冠状病毒,疫苗已经展开动物实验及药效试验,其可接受性良好,没有任何副反应。深圳金领域已为该疫苗完成了全球专利注册,研究成果并已在国际上公开发表。该疫苗属于基因工程亚单位疫苗,删除了新冠病毒的有害基因,是目前正在研发中疫苗最安全的品种。



该疫苗可进行工业化生产,只需在普通GMP制药车间进行,没有培养病毒的生物安全危险;具有产能高,成本低,使用安全的特点。年产量可以达到二十亿人份以上,成本是现有品种的四分之一。



新冠肺炎疫情全球蔓延,生物科技产业扮演着举足轻重的地位。中国生物科技服务在细胞药物开发、医学检测处于全球第一梯队,拥有国际化的研究团队。新冠肺炎疫情在香港爆发第三波时,中国生物科技服务伙同华大基因合资注册成立的华升诊断中心,向香港市民提供新冠肺炎检测,累计完成近200万个样本,找出新增确诊病例,有助切断传染链,展示了华升诊断中心精准且具有效率的检测能力。



在市场关注新冠病毒疫苗何时可大规模投入使用时,公司已经积极布局,这次深圳金领域获转让新型冠状病毒基因工程重组候选疫苗细胞株技术使用权和开发权,代表公司拥有独自实施临床研究、生产和销售该疫苗产品的权力,正式加入新冠肺炎疫苗研发,冀为全球人类健康作贡献。中国生物科技服务将精准的检测能力和积极推进疫苗研发及工业生产的优势结合,形成协同效应,共同加速发展以对抗新冠病毒疫情。



基因工程重组候选疫苗细胞株由毕胜利教授、高福院士、苏秋东博士,武桂珍研究员等团队研发,团队有丰富的研究经验。毕教授现任中国疾控中心病毒病所肝炎室主任。 1984年毕业于同济医科大学,1989年毕业于中国预防学科学院病毒学研究所,1989年至1993年应美国疾病预防控制中心邀请,进行博士后研究工作。在此期间测定了全世界第一株人类戊型肝炎病毒基因序列,同期完成中国第一株丙型肝炎病毒全基因测序与克降工作。公司将会邀请毕胜利教授及其团队担任该疫苗项目的科学家团队。



中国生物科技服务期待与毕教授的团队紧密合作,全力推动基因工程重组候选疫苗的开发及工业化生产,为人类健康及战胜疫情贡献出社会责任和力量。公司对生物技术产业前景充满信心,同时也将继续在国际上物色和探求更好的技术和产品合作与收购,把握全球医疗健康发展的历史机遇,致力于成为先进的未来生物科技平台。



