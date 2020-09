Wednesday, 30 September 2020, 15:03 HKT/SGT Share: 具备价值支撑与定价能力,东软教育值得期待

香港, 2020年9月30日 - (亚太商讯) - 据财华社报道:中国政府已颁布系列政策法规,鼓励及促进专科及专升本课程的发展。根据2019年政府工作报告,2019年中国高职院校扩招一百万人。2019年5月6日,教育部等六部门发布了《高职扩招专项工作实施方案》,就贯彻落实高职大规模扩招100万人的有关要求提出了多项举措。根据教育部副部长于2020年2月28日国务院召开的新闻发布会上的讲话,于2020年,全国研究生教育及专科起点升本科课程的学生入学配额预计同比增加约18.9万、32.2万人。根据2020年政府工作报告,于2020年及2021年,中国高职院校将进一步扩招200万人。



基于此,投资者应当对东软教育(09616-HK)这家作为国内民办IT高等教育领军企业有所关注。



2020年9月29日,东软教育披露了中期业绩报告:截至2020年6月30日,东软教育旗下三所大学共有36083名学生,较去年同期上升5.4%。与此同时,2020/2021学年三所大学的招生学额均实现了稳步增长,较2019/2020学年增加了2025学额。受益于此,东软教育归属公司拥有人应占利润提升2.1%至7236.6万元,营业收入达4.4亿元。



东软教育的价值基础



东软教育通过旗下三所应用型大学(大连东软信息学院、成都东软学院、广东东软学院)及位于6个省的八所培训学校提供全日制学历高等教育、继续教育服务、教育资源与数字工场服务,教学内容涵盖计算机科学、电子信息、数字媒体、信息管理服务、健康医疗科技。



从营收构成看,全日制学历高等教育服务为主要收入来源,2019年营收占比达76.5%,其次为教育资源与数字工场服务、继续教育服务,同期营收占比分别为15.45%、7.93%。



从收入占比看,尽管数字工场服务目前并非核心收入来源,但该业务所透露的业务合作模式显示了东软教育独特的竞争力。



数字工场业务由学校教育和在职培训两部分构成,其中学校教育阶段以提升学生实践技能为中心,在职培训部分强调差异化技能及能力培训,通过让学生参与实际项目开发活动,以契合未来择业时潜在雇主的需求。



具体而言,东软教育集团(以下简称东软)旗下三所大学和其他与东软合作的高等教育机构的学生可以参加“数字工场”,在仿真工作环境中接受密集的培训,以获得对IT及IT相关行业的工程师而言至关重要的知识和技能。此后,学校根据其能力选拔,优秀学生参与东软自客户承接的各类IT开发项目。该等学生在实际的IT开发项目中由东软的工程师提供指导,使其在职业生涯开始之前获得实际的工作经验。优秀学生亦有机会在合作企业进行校外实习。对于能够胜任实际IT开发项目或校外实习工作的学生,其将有机会通过东软的推荐获合作企业聘用。数字工场的实施令东软形成了一个人才供应链,以定制学校教育为起点,再到集中培训、在职培训╱校外实习,最后为企业提供合格人才。



在以上链条中,东软教育集团实际上受到了东软集团(600718-CN)在软件及IT服务上面的产业和技术支持,而正是源于这样的支持,于2019年12月,大连东软信息学院的三个本科专业(即计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术)入选教育部首批国家级一流本科专业建设点名单,这使得大连东软信息学院就名单中包含的本科专业数量而言,在所有民办大学(包括独立学院)中排名第一,而就上述三个本科专业而言,大连东软信息学院是名单(包括独立学院)中唯一入选的民办大学。



此外,大连东软信息学院的另外六个本科专业及成都东软学院的三个本科专业也列入首批省级一流本科专业建设点名单中。而上述报读大连东软信息学院三个国家级及六个省级一流本科专业建设点的学生约占大连东软信息学院2019/2020学年报读学生总数的42.4%。



来自政府的认可在教育市场中也得到的印证:根据弗若斯特沙利文数据,于2018/2019学年,就中国民办高等教育机构提供的IT专业数量及IT专业在校学生人数而言,东软教育在中国民办高等教育机构中分别排名第1和第2名;如不计入独立学院,则两项排名中东软教育排名第1。



以上基本状况构成了东软教育核心价值基础,那么从成长性上东软教育值得期待吗?



IT服务高速增长驱动教育需求



首先从学生就业效果来看,根据数据,2018/2019学年,大连东软信息学院、成都东软学院及广东东软学院的全日制学历高等教育专业的毕业生初始就业率分别达到92.73%、97.19%及92.42%。同时,大连东软信息学院及成都东软学院的就业率高于辽宁省及四川省所有大学毕业生初始就业率平均水平(即91.95%及88.28%),而广东东软学院的就业率接近广东省的就业率平均水平(即94.58%)。



当然,以上仅为数量层面的观察,要看就业质量还得看毕业生获得的薪酬水平:2017/2018学年,大连东软信息学院、成都东软学院及广东东软学院全日制学历高等教育专业的毕业生平均月工资分别为人民币5211元、人民币5045元及人民币4528元。该等平均工资亦高于东软教育三所大学所在省份其他大学相同专业的毕业生平均工资水平,即分别为人民币4600元、人民币4453元及人民币4071元。



究其原因,一部分离不开东软集团在IT领域对东软教育的技术支撑,另一部分则源于中国IT产业的高速发展:



主要受益于技术创新、行业需求以及政府利好政策扶持,中国软件及信息技术服务行业的市场规模增长强劲,根据数据,中国软件及信息技术服务行业的市场规模(以收入计)从2014年的人民币3.7万亿元增至2018年的人民币6.3万亿元,年复合增长率达14.2%。



相较之下,中国软件及信息技术服务行业的雇员总人数仅从2014年的约5.5百万人增至2018年的约6.4百万人,显然IT人才的增速跟不上行业规模的增长程度,这势必使得IT从业人员在很长的一段时间中仍然保持较高的收入水平,而这将进一步提升以东软教育为代表的IT高等教育机构的提价能力,事实也证明了东软教育具备这样的能力:



于2017年、2018年、2019年及截至2020年3月31日止三个月,学费产生的收入分别占东软教育收入的79.0%、71.5%、69.6%及70.8%,因此具备了提价能力的东软教育有望推动营收进一步增长。



总结



总体而言,东软教育作为国内民办IT高等教育领军企业,由于与东软集团存在深厚联系,具备独特的竞争能力,同时受益于IT行业的高速发展与人才缺口,在业务上便具备了稀缺的定价能力,因此营收有望进一步增长,投资者应当密切关注。



作者:无名





