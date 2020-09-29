Tuesday, 29 September 2020, 11:47 HKT/SGT Share: 竞争优势突出 快递龙头中通快递今日上市

香港, 2020年9月29日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道，内地快递企业龙头中通快递（2057.HK）自招股以来，就成为资本市场的焦点。中通快递今日于港交所挂牌，发行价每股218港元，募资净额约96.75亿港元。



行业空间广阔 中通快递实现快速增长



近年，随着对互联网及智能设备使用的增加，电子商务得到了快速发展。根据艾瑞咨询报告，到2024年，中国实物商品网上零售额预计将达到19.1万亿元（人民币，下同），与2019年相比，复合年增长率为17.5%。在电子商务的推动下，快递行业实现了高速增长。2018年和2019年快递业务量增长超过100亿，快递业务量在2019年超过635亿个包裹。根据艾瑞咨询报告，未来中国的快递业务量将继续以复合年增长率20.0%的速度维持中到高增长，行业发展空间广阔。



中通快递在电子商务的浪潮中实现了快速发展，公司网络覆盖了中国99.2%以上的城市和县区。截至2020年6月30日，公司拥有90个分拣中心，282条自动化分拣线，约9,050辆自营干线车辆服务，干线线路超过3,400条。2017年-2019年，公司业务发展迅速，总包裹量从2017年的62亿件增长至2019年的121亿件，按总包裹量计2019年市占率为19.1%，成为通达系中规模最大的企业。伴随业务大增，其盈利水涨船高，净利润从2017年的32亿元增长至2019年的57亿元，成为通达系中盈利能力最强的企业。而其在快速发展的同时确保了服务质量，在通达系中，中通的整体客户满意度一直名列前茅。



打造核心壁垒 竞争优势突出



快递行业讲求规模化，规模更大的头部公司单件成本更低，从而竞争力更强。招股书显示，中通快递单票净利润在通达系中是最高的。公司单票平均运输成本从2017年的0.77元降至2019年的0.62元。单票平均分拣成本从2017年的0.39元下降到2019年的0.34元。在通达系中，中通快递的净利润市占率自2017年起一直接近50%，并于2019年超过50%。中通快递之所以能实现单件净利润在通达系中最高，究其原因，在于其对底层基础设施的建设和持续投入。公司通过自动化技术及提升高运力自有车辆的使用率，使得分拣效率与运输持续领先，其成本管控能力领先同业。除了成本优势，公司还在行业内首先解决了与网络合作伙伴的利益共享问题，通过将主要网络合作伙伴转为公司股东，打造利益共同体，激活活力，以实现快速跑马圈地，迅速扩大网络。中通快递现有超过5,000位直营网络合作伙伴，以及超过50,000个末端驿站。通过成本领先和共享机制，中通已经打造了核心壁垒，优势明显。



基础配套建设和网络建设对于公司运营十分重要。据招股书显示，中通快递计划将此次募资的50%用于基础设施及产能发展。公司新一代自动化生产线将实现更快的吞吐量和更智能的精准派送，从而大幅减少人力，并计划进一步完善网络基础设施，投入资源来激励网络合作伙伴，将效率提高到新水平，而这些措施又将进一步巩固其龙头地位。



虽然快递服务是中通快递的核心业务，但公司明显并不满足于此，公司的目标是成为全球一流的综合物流服务商。近年中通快递积极开拓新的服务，向跨境、零担、综合仓储和综合物流服务等产业链拓展，寻求新的增长点，而其核心能力和资源积累也将助力其演化出更多的业务板块。中通快递凭借市场规模、成本效益、独特的合作伙伴网络已经建立了竞争优势。目前中通快递仍在快速扩张阶段。2020年上半年末，公司账面现金资产（包括现金及现金等价物、短期投资）达137亿元，其现金流量充沛，上市后又将进一步夯实其资金基础，有助其占领市场，扩大市场份额。可以说，中通快递上市后的表现值得期待。







Sept 29, 2020 11:47 HKT/SGT

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