Tuesday, 29 September 2020, 09:43 HKT/SGT Share:

来源 Technoglobal Inc. Technoglobal引入AutoBio Inc.为策略顾问 为于香港上市作好准备 提供充裕财务资源支持业务扩展

巩固集团的市场领导地位



香港, 2020年9月29日 - (亚太商讯) - 著名指纹验证技术供货商 Technoglobal Inc. ( 「Technoglobal」或「集团」)欣然宣布集团已与人工智能生物医学机械人系统专家AutoBio Inc. (「AutoBio」)订立协议,该公司将提供20亿日元,协助集团落实于香港联合交易所有限公司上市之计划。



Technoglobal主席兼行政总裁柏原武利先生



Technoglobal于人工智能生物识别验证技术领域拥有逾20年之丰富经验,一直透过提供先进的人工智能生物识别验证系统以实现其「支持强大的安全」为使命,让企业及机构在执行不同工作时享有高度安全性。鉴于人工智能生物识别认证系统的需求持续增长,集团开发及推出一系列用作识别和区分个人特征(如血管、手掌、指纹、脸部等)全面的产品,以应对多元化的在线应用及数码化服务。



成立于日本的AutoBio为一家医疗系统服务供货商,旨在提供先进的人工智能医疗机械人系统,利用灵巧的机械手及人工智能诊断成像功能进行精确的生物医学任务。



Technoglobal主席兼行政总裁柏原武利先生表示:「人工智能生物识别认证系统的需求于近年来不断迅速增长。我们相信现在正是Technoglobal于亚洲、欧洲及中东地区扩大业务版图之最佳时机。香港汇聚各类机构和市场,被公认为全球最重要的国际金融中心之一。凭借这个资本市场以及AutoBio于人工智能机械人系统方面的专业知识与财政支持,我们有信心在香港上市将能加快集团在生物识别认证行业的扩充计划,同时令我们能够发挥与AutoBio在营运上的协同效益。集团矢志开发更多创新的人工智能生物识别认证系统,从而最终引领整个社会进步。」



关于Technoglobal Inc.

Technoglobal Inc.是一家位于日本东京的指纹验证技术供货商。公司于1995年开展业务,凭借精密的指纹系统生产及销售与及辨识系统开发及顾问服务而闻名,其于指纹辨识系统开发范畴上的专注投入亦广受认同。有关公司详请,请浏览: http://www.technoglobal.co.jp





Sept 29, 2020 09:43 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Technoglobal Inc. Nov 8, 2013 20:05 HKT/SGT 指纹验证技术专家Technoglobal收购东京上市公司新华控股之股权 更多新闻 >>