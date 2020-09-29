Tuesday, 29 September 2020, 09:22 HKT/SGT Share:

来源 中国纳泉能源科技控股有限公司 中国纳泉能源科技控股有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 共发售62,500,000股股份

发售价介乎每股2.0港元至2.6港元



香港, 2020年9月29日 - (亚太商讯) - 于中国变桨控制系统市场排名第三 的风电及变桨控制系统解决方案供货商中国纳泉能源科技控股有限公司（「中国纳泉」或「集团」）宣布将股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。集团主要从事风机高压变桨控制系统的研发、整合、制造及销售，亦提供变桨控制系统主要组件定制整合服务。变桨控制系统为风机内的关键电子系统，透过控制叶片角度实时监控风速变化时风力发电机组的转速，以优化能量获取及尽量降低风速过高的潜在损害。其主要客户包括风机制造商及内蒙古地方电网公司。



发售详情



中国纳泉拟发售合共62,500,000股股份（视乎超额配股权的行使情况而定），其中56,250,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权的行使情况而定）为国际配售股份，6,250,000股股份（可予重新分配）为香港公开发售股份。每股发售股份指示性发售价范围介乎2.0港元至2.6港元。于扣除全球发售相关包销费及估计开支后及假设发售价为每股股份2.30港元（即指示性发售价范围每股股份2.00港元至2.60港元的中位数），以及假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额总额将为111.5百万港元。



香港公开发售于2020年9月29日（星期二）上午九时正开始，并将于2020年10月8日（星期四）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预期将于2020年10月19日（星期一）公布。股份预计将于2020年10月20日（星期二）开始在联交所主板交易，股份代号为1597，每手买卖单位为1,000股股份。



富强金融资本有限公司为是次上市的独家保荐人。安信国际证券（香港）有限公司、富强证券有限公司及国信证券（香港）融资有限公司共同担任是次上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



投资亮点



中国五大变桨控制系统供货商之一

作为中国为高压变桨控制系统提供软硬件整合的先驱之一，中国纳泉自2016年起开始专注于变桨控制系统的软件及整合技术研发。鉴于集团的战略重点为开发变桨控制系统，其于往绩期间成为主要业务分部，并占收益的主要部分。根据弗若斯特沙利文报告，于2018年，按销售价值计，中国变桨控制系统的市场规模总值约为人民币1,834.2百万元，其中高压变桨控制系统的销售价值约为人民币1,104.4百万元，市场占比约60.2%。按2018年销量计算，中国纳泉于中国变桨控制系统市场排名第三，市场份额为10.5%。



与价值链上游及下游企业的长期稳定关系

集团与科比集团 合作设计及整合公司的软件及科比集团的硬件，以生产满足客户需求的高压变桨控制系统，并自2017年起成功将科比集团引入中国变桨控制系统市场，且于产品供应方面与其建立并保持稳定互信关系。集团于2019年十二月进而与科比上海订立具约束力的十年框架协议。



自2016年起，集团开始为全球知名风机供货商及风电场运营商远景集团 制造变桨控制系统。集团协助远景集团于中国实现风机生产，其配备智能控制、先进计量方法、专门数据分析系统、主动性能控制及高可靠性的机组，使其风机于最佳运行条件下运行，以高效方式将生产电力最大化及延长生命周期。集团于2019年十二月与江阴远景订立具约束力的十年框架协议。



研发及设计能力

集团的研发重心为整合技术，并致力于变桨控制系统不同方面的研发，以生产优质及可靠的变桨控制系统。此外，集团致力开发及更新软件程序，以收集及诊断数据，从而控制叶片的角度以调控风速变化时风力发电机组的旋转速度，藉此优化能量获取及尽量减低风速过高的潜在损害。集团亦开发仿真总控制系统软件，用作变桨控制系统的功能测试。



集团位于江苏省江阴市的研发中心于2017年7月获江阴市科学技术局认可为江阴工程技术研发中心项目之一，此外，集团更于2018年11月获确认为国家高新技术企业，该称号旨在表彰在中国相关部门支持的高新技术领域（如可再生能源及节能技术）进行持续研发及转化技术开发并形成独立核心技术知识产权的企业。



于2020年9月20日，集团拥有超过25项专利及15项申请中的专利，以及10项软件版权，涉及变桨控制系统及风能相关发明及设计。



强大的生产能力及全面的质量控制

为确保高水平的质量控制及提高竞争力，集团于2016年建立占地约900平方米的位于江苏省江阴市的生产厂房，并于2018年搬迁至总面积合计3,530平方米的生产厂房以扩大产能。于2020年9月20日，集团于精简生产线配备四个质量检测机，年产能为2,408组变桨控制系统。从原材料检验到制成品质量检查，集团均采取严格的质量控制措施，确保符合所需标准，再进行包装及后续交付。集团的质量控制措施获变桨控制系统设计及制造证书的认证，其符合GB/T 19001–2016/ISO9001：2015质量管理系统规定的标准。



经验丰富、稳定及敬业的管理团队

集团由经验丰富的核心管理团队管理，亦与风电行业价值链的上下游行业参与者建立良好的业务网络。技术及研发团队则在经验丰富的主管领导下，为客户带来各式各样的定制高压变桨控制系统，注册了多项变桨控制相关专利及软件版权，并于2018年获确认为国家高新技术企业。



未来增长策略



根据弗若斯特沙利文报告，中国风电行业具充分长远及可持续的市场需求。集团致力于变桨控制系统相关制造及销售业务取得可持续增长及进一步巩固市场地位、扩大风力发电业务及继续丰富及扩张风电相关服务组合，以维持及提高长期股东价值及争取最大的客户价值。集团将借着实施以下业务战略，继续于风电行业积极寻求业务机遇。



维持及加强于变桨控制系统市场的市场地位，从而于中国增加市场份额

作为变桨控制系统供货商，集团业务需求主要来自风机行业的持续需求。早前中国政府建议推动风电产业稳健可持续发展，预期该政策 将鼓励众多企业于2021年底前提前完成建设风电项目以享有优惠政策，推动风机以至变桨控制系统需求，而高压变桨控制系统具备较高水平能源生产效率，出现较低故障率，长远亦有助风电场节省运营成本，因此弗若斯特沙利文预期高压变桨控制系统需求长远将会上升，中国变桨控制系统市场规模的百分比将由2018年的63.0%增长至2023年的96.0%。



集团计划利用为海上风电项目提供高压变桨控制的实力，于日益扩大的海上风电市场开拓市场份额。此外，集团寻求与现有主要客户远景集团维持稳定的关系，已与江阴远景订立具约束力的十年框架协议。集团将继续利用丰富的行业经验及雄厚服务能力的管理团队，为客户提供度身定制的售后及增值服务，藉此维持现有客户群及提高销售额，进一步提升于中国的市场份额。



扩大客户群

就变桨控制系统相关制造及销售业务而言，除最大客户远景集团外，集团已与上海电气 开展业务往来及与其订立战略合作协议，亦与浙江运达 订立销售协议。此外，集团投标取得120组变桨控制系统的供应订单，总合约额约为人民币23.8百万元。集团将(i)为潜在客户开发及制造变桨控制系统样机，以展示产品的质量及功能及向潜在客户介绍新型号或设计及收集反馈意见；(ii)参与风电行业不同展览，宣传产品及服务所包含的研发；及(iii)增聘销售人员，建立及加强与潜在客户的业务关系。



鉴于分布式风电场的可观前景，集团于2019年作出涉及大同沣沅及大同沣泽权益的战略性投资。董事预期(i)风电场运营将成为稳定收入来源；(ii)参与中国的分布式风电场业务将使集团的客户群多元化；及(iii)自营分布式风电场便于集团运用变桨控制系统及运营及维修服务经验，从而为客户提供更好的服务，巩固其于中国风电行业的声誉。



就风电场运营及维护服务业务，集团于2020年3月与山东润海风电发展有限公司 订立协议，内容关于变桨控制系统的升级及改造，总合约额为约人民币3.5百万元。集团日后将继续致力扩张各个组合业务，特别是维护服务及升级及改造工程，凭借研发职能及资深员工于风电行业灵活多样的技能，探索拓展维护服务及升级及改造风机其他组件的可能性。此外，集团拟增聘服务人员，以提升提供风电场运营及维护服务的规模。



进一步加强研发能力以丰富解决方案组合

集团致力于以具有竞争力的价格提供功能全面、技术先进的产品。除了开发及更新软件程序以收集及诊断数据，提高能量获取及尽量减低风速过高的潜在损害外，集团亦开发仿真总控制系统软件，用作变桨控制系统的功能测试。集团计划(i)为研发程序所用的测试收购其他软件及检测机器，以促进质量检测程序的效率及成本效益，同时减少使用外部测试实验室的需求及成本；(ii)增聘13名人员以扩大技术及研发团队，应对客户对陆上及海上风电项目的需要；及(iii)开发一名专攻变桨驱动器、频率转换控制产品、电力储存产品及目测系统的研发及生产的供货商供应的变桨驱动器整合技术及软件，以及商业上可行的变桨控制系统，增强其研发能力以丰富解决方案组合。



所得款项净额用途

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股2.3港元（即指示性发售价范围2.0港元至2.6港元的中位数），经扣除相关包销费用及与全球发售有关的估计开支后，估计集团全球发售所得款项净额将约为111.5百万港元，并拟将拨作以下用途：



用途 / 百分比

采购生产定制高压变桨控制系统必须核心组件及原材料，以达成具约束力的十年框架协议项下江阴远景预期采购数量：18.7%

透过增加营销力度扩大变桨控制系统市场的客户群：3.6%

于山西省大同灵丘县透过灵丘丰沅投资发展新分布式风电场：31.2%

增聘70名服务人员，以扩大风电场运营及维护服务：3.8%

进一步加强研发能力以丰富变桨控制系统及解决方案组合：11.4%

多伦风电场悉数偿还应付第三方的贷款：21.3%

一般运营资金：10.0%



财务表现



人民币千元 截至12月31日止年度 截至4月30日止四个月

2017年 2018年 2019年 2019年（未经审核） 2020年

营业额 57,314 144,424 222,835 36,936 51,482

毛利 18,871 44,503 66,397 12,125 13,395

毛利率 32.9% 30.8% 29.8% 32.8% 26.0%

年／期内溢利 7,699 27,875 42,689 7,067 4,236



中国纳泉能源科技控股有限公司

中国纳泉能源科技控股有限公司是一家风电及变桨控制系统解决方案供货商。集团主要从事风机高压变桨控制系统的研发、整合、制造及销售，并提供变桨控制系统主要组件定制整合服务。以2018年销量计算，集团于中国变桨控制系统市场排名第三。





Sept 29, 2020 09:22 HKT/SGT

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