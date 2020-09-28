Monday, 28 September 2020, 21:06 HKT/SGT Share: 疫情走了，资本来了，2020湖北·高质量发展资本大会正式开幕

武汉，中国, 2020年9月28日 - (亚太商讯) - 2020年9月28日上午，由湖北省人民政府、上海证券交易所、深圳证券交易所主办的“2020湖北·高质量发展资本大会”在武汉国际会议中心隆重召开。湖北省委书记应勇出席并致辞，湖北省副省长赵海山主持会议，湖北省委常委、常务副省长黄楚平，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林等领导出席。本次大会以“科创新高地，增长新引擎”为主题，力求一手抓科技创新的历史机遇，一手抓资本市场注册制等历史机遇，助力优秀企业探索上市之路。











开幕式上，国内外四大证券交易所负责人、行业协会领导齐聚，共话湖北高质量发展。上海证券交易所党委书记、理事长黄红元，深圳证券交易所党委书记、理事长王建军，香港特区证监会主席雷添良，新加坡证券交易所首席执行官罗文才，中国证券业协会党委书记执行副会长安青松以及中国证券投资基金业协会副会长兼秘书长陈春艳等重磅嘉宾作主题演讲。



2007年诺贝尔奖获得者马斯金（Eric.S.Maskin）、著名管理学家大前研一等多位国际经济学家和行业领袖，围绕湖北打造具有全球影响力的产业创新中心建言献策。



中航油集团党委书记兼董事长周强、中国节能环保集团党委书记兼董事长宋鑫等央企核心高管，泰康保险集团董事长陈东升、新希望集团董事长刘永好、洪泰基金创始人兼新东方创始人俞敏洪等民企掌门人发表主题演讲，齐为湖北经济重振加油。



据悉，本次大会现场签约的49个重点项目，聚集了资本、创新、产业等要素，助力湖北建设具有全球影响力的产业创新中心。总金额达974.94亿元，其中基金项目28个，356.55亿元；投资项目21个，618.39亿元。



此外，在大会上正式发布成立总规模达300亿元的“湖北洪泰高质量发展基金”，众多高质量资本入驻武汉，将进一步推动武汉产业转型升级。



武汉市在大会期间发布了“武汉黄金十条”，多项极具吸引力的高质量发展新政策崭新出台，武汉将持续优化营商环境，进一步提振市场信心。



此次资本大会特设路演大赛，邀请基础装备制造、新一代信息技术、新材料新能源、电力设备等领域众多优秀企业“同台竞技”，吸引资本深入挖掘潜力企业，为湖北省筛选上市后备企业。



助推经济振兴，共谋湖北新未来。“2020湖北·高质量发展资本大会”的胜利召开，带来了促进武汉乃至湖北高质量发展的资本清流与活水，为湖北科技创新和高质量发展提供了持久动力，助力湖北早日成为具有全球影响力的产业创新中心。



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