来源 津上精密机床(中国)有限公司 内地工程机械蓬勃发展 津上精密机床工程机械相关订单攀升近140%

香港, 2020年9月28日 - (亚太商讯) - 随着新型冠状病毒疫情在内地逐渐受控,内地开始复工复产,基建、房地产建设等需求推动工程机械行业获得了蓬勃发展。中国最大 的外资数控高精密机床制造商津上精密机床(中国)有限公司(「津上精密机床」连同其附属公司,统称为「集团」,股份代号:1651)凭借此前在该领域的前瞻布局,把握住了增长机遇,工程机械相关行业订单在2020年1-8月同比大幅提升近140%。



据中国工程机械工业协会最新数据,2020年8月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机20,939台,同比增长51.3%。国内挖掘机销量连续5个月同比增速保持50%以上。今年前8个月销售总量已占到2019年全年销量的89.3%。



工程机械行业是集团多年来发展的下游应用领域之一。受内地基建需求拉动、叠加设备更新需求增长等因素推动,集团在2020年1-8月份接获的国内相关行业订单金额同比去年有近140%增长。集团工程机械行业的相关订单主要来源于内地知名的高端液压装置制造商,集团为其提供高精密液压装置的零部件,如挖掘机中的液压泵的阀芯等。集团作为内地最大的外资数控高精密机床制造商,其主力产品精密数控自动车床在此类精度和刚性都有较高要求的液压装置零部件的加工领域,具有明显的优势。



展望未来,内地工程机械的蓬勃发展或将给数控车床行业,尤其是具有高精度、高刚性和高效率的高端数控车床产品带来机遇。针对工程机械行业的趋势,集团正在着手研发适合该行业产品的加工效率更高的机型,扩大该行业的市场份额。集团将一如既往采取作风稳健的业务策略及务实进取的态度,在充满挑战的市场环境中迎难而上,灵活地把握行业机遇。







