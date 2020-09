Monday, 28 September 2020, 07:02 HKT/SGT Share: 紫金矿业环境、社会及管治架构和制定8份政策声明的公告

香港, 2020年9月28日 - (亚太商讯) - 为进一步提升紫金矿业集团股份有限公司(下称「公司」,上海证券交易所股份代号︰601899;香港联交所股份代号︰2899)的环境、社会及管治(ESG)绩效,促进公司可持续发展,公司董事会同意成立由公司董事会领导的自上而下的 ESG 架构,通过完善的管理,践行公司社会责任理念。



为加强董事会对 ESG 事宜的管理,董事会战略委员会增加 ESG 事宜管理的相应职责。



在公司执行层面成立的 ESG 管理委员会,主要负责研究、制订、落实 ESG 工作目标、策略,审视 ESG 主要趋势并评估有关风险和机遇等。



ESG 管理委员会将下设工作小组,由多个与企业社会责任相关的职能部门负责人组成,共同负责相关政策和目标的具体执行工作。



公司董事会并审议通过8份ESG政策声明如下︰《公司生态环境保护政策声明》、《公司人力资源管理政策声明》、《公司健康与安全管理政策声明》、《公司商业道德管理政策声明》、《公司供货商管理政策声明》、《公司举报管理政策声明》、《公司水资源管理政策声明》、《公司安全与人权保护政策声明》。



上述声明内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)、香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.zjky.cn/)的公告。







