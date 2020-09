Friday, 25 September 2020, 19:51 HKT/SGT Share: 皓天财经2020年年度股东周年大会圆满举行

香港, 2020年9月25日 - (亚太商讯) - 皓天财经集团控股有限公司(「皓天财经」,股份代号:1260.HK)2020年年度股东周年大会于2020年9月25日上午顺利举行。皓天财经董事会主席兼行政总裁刘天倪先生、财务总监何伟智先生共同出席会议,独立非执行董事李灵修女士、独立非执行董事林冉琪女士、独立非执行董事李咏思女士通过电话参会,德勤﹒关黄陈方会计师行合伙人张广达先生、梁翠珊女士亦与会与股东就公司业绩、未来发展等进行了热烈的交流。



(从左至右:皓天财经财务总监何伟智先生、董事会主席兼行政总裁刘天倪先生、德勤 关黄陈方会计师行张广达先生及德勤 关黄陈方会计师行梁翠珊女士)



(股东们陆续到场登记)



(会后管理层与德勤合伙人沟通交流)



皓天财经是目前全球唯一一家于港交所挂牌的大型综合性财经传讯集团。由于受全球疫情爆发及中美贸易摩擦影响,香港经济受到重创。因疫情阻碍日常活动开展,报告期内,皓天财经的业务亦受到一定程度的冲击。期内公司总收益约为港币450.5百万元,年内利润约为港币75.7百万元,同比均有不同程度下跌。两个主要业务分部,即财经公关服务和国际路演服务营业额分别约为港币373.2百万元及港币77.3百万元,利润分别约分别为港币112.9百万元,港币30.9百万元,其中路演业务利润同比增长约30.9%。



在疫情影响日常活动开展的背景之下,集团积极进行数字化平台建设,独家研发的皓天云APP已成为香港地区首屈一指的高端财经类APP。皓天云APP整合集团资源,融合信息行情和直播路演,为客户提供「一站式」在线金融服务,超过10万名机构投资者╱券商分析师╱媒体记者和其他专业人士使用。2019年度皓天云成功举行近百场全球瞩目的公司上市仪式、新闻发布会、行业峰会。2020年初,新冠疫情造成香港与内地往来受阻,皓天云直播为客户提供「一站式」跨境在线路演解决方案,为多家港股上市公司提供在线路演和业绩会直播服务。皓天云APP凭借「专业、便捷」等特点,不仅能够最大化拓展在线服务,同时可增加原有客户黏性,助力集团的智能数字化战略。



作为皓天管理层与股东之间就集团业务交流意见的重要契机,皓天财经非常重视股东周年大会。在过去的一年,集团在继续拓展海外、香港市场的同时,加码内地市场,同步扩充北京、上海、深圳、成都四地办公室,并拓展团队,为区域客户提供更完善的服务。未来,皓天财经将凭借多年业内深耕以及自身的专业知识、庞大客户群、高效服务能力,继续强化公司于财经公关行业的竞争优势,开拓更美好的未来,争取为股东带来更优质的长期回报。



皓天财经集团控股有限公司

皓天财经(股份代号:1260.HK)作为目前全球唯一一家于港交所挂牌的大型综合性财经传讯集团,将一如既往的为客户提供高质量的「一站式」、十位一体的财经传讯服务,包括:财经传讯、投资者关系、国际路演、财经印刷、品牌推广、ESG报告、企业猎头、股权投资、资产管理、法定及商业保险。同时,皓天财经必将秉承「客户的成功是我们最大的动力」这一宗旨,为每一个客户提供量身定做的服务,务求成为上市客户的首选长期合作伙伴。









Sept 25, 2020 19:51 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network