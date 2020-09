Thursday, 24 September 2020, 11:19 HKT/SGT Share: 中国移动与艾伯科技订立5G室分系统设备采购合同

香港, 2020年9月24日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司(简称「艾伯科技」,股份代号:2708.HK)旗下子公司深圳市艾伯通信有限公司(「艾伯通信」)与中国移动通信集团(「中国移动」)全资附属公司中移系统集成有限公司(「中移集成」)订立新型5G室内覆盖系统设备采购合同,中移集成向艾伯通信采购5G室分系统近端机及5G室分系统远程机等产品,总价为3,254.4万元人民币。



艾伯通信新型5G室内覆盖系统是极具性价比的5G室分系统,这套系统包括近端机和远程机,通过原有的2 / 3 / 4G馈线室内分布系统资源,可以低成本、快速灵活地解决大型建筑物及场馆的5G信号室内覆盖。而远程机能将近端机的下行信号发送至室分天线,并将多台室分天线的上行信号发送至近端机合并。艾伯通信的5G皮基站也是5G室内信号覆盖的重要组成部分。



由于5G信号频率高、衰减快,室外5G宏基站/5G微基站的5G信号无法有效覆盖到室内。因此,室内5G信号覆盖必须通过铺设新型5G室分系统或5G皮基站来解决。据统计,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商需要5G室内信号覆盖的楼宇约600万栋,初步估计,如若将600万栋楼宇全覆盖需要全面铺设新型5G室分系统及5G皮基站,预计市场规模约1.56万亿元人民币。



伴随着中国「十四五」规划的到来和「新基建」建设的全面展开,5G已经成为国家战略级别的建设重点。艾伯科技将在新型5G室分系统、小微基站这一市场规模超过1.56万亿的赛道大力布局,结合公司深耕20年的智能物联网技术,打造「5G+AIoT」的全方位布局。







