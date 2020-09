Wednesday, 23 September 2020, 20:32 HKT/SGT Share:

来源 雅各臣科研制药有限公司 雅各臣就分拆品牌医疗保健业务递交上市申请表格(A1表格)

香港, 2020年9月23日 - (亚太商讯) - 于香港从事基要药物及品牌保健护理产品研发、生产、市场推广及销售的领先企业 ─ 雅各臣科研制药有限公司(「雅各臣」或「集团」;股份代号:2633)今天公布已就集团的附属公司健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」)的股份于在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市及买卖递交上市申请表格(A1表格)。集团根据上市规则分拆健倍苗苗独立上市。



健倍苗苗为总部设于香港的品牌医疗保健公司,主要从事制造及买卖品牌医疗保健品,包括消费者健康护理品及品牌中药,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。雅各臣目前间接持有健倍苗苗股份的85.04%,于建议分拆完成后,雅各臣预期持有健倍苗苗不少于50%权益,而健倍苗苗将继续为雅各臣的附属公司。



雅各臣认为,建议分拆符合集团及股东的整体利益,且建议分拆将有利于促进集团及健倍苗苗各自业务的进一步增长,并带来明确裨益,理由如下:



增强战略及管理专注

集团的非专利药业务与健倍苗苗的品牌医疗保健业务所提供产品的性质截然不同,故该两项业务需要不同的业务计划以及战略及管理专注。建议分拆将使健倍苗苗能够专注于维持其于品牌及营销管理方面的能力与竞争力,并透过产品组合管理创造价值,而雅各臣将专注于增强其技术专长及引进授权能力,锁定最先申请或最先推出市场的非专利药。



更敏锐灵活的品牌医疗保健公司

品牌医疗保健品的市场需求及消费者喜好瞬息万变,建议分拆将使健倍苗苗能够更专注及敏锐,可迅速灵活将重心放在消费者属意的品牌医疗保健产品。



释放品牌医疗保健业务的潜力 提升集团整体价值

建议分拆能让投资者能独立地评估健倍苗苗的品牌医疗保健业务及雅各臣其他保留业务之价值。健倍苗苗在建议分拆后将成为雅各臣的大股东,为集团带来潜在战略价值,并有可能提升集团的整体价值。



健倍苗苗能直接进入资本市场

建议分拆将为健倍苗苗提供上市平台,并因此建立一个独立股本结构,使其能直接并独立地进入资本市场以进行债务及股本集资以支持其业务增长、物色战略伙伴,并增强其把握独特增长机遇及借助自身资源寻求潜在并购的能力。



加强风险管理

一般而言,非专利药及品牌医疗保健品具有不同的风险管理情况,并需要不同的管理技能及风险管理系统。非专利药业务面临的挑战与遵守法规、质量控制及药物安全监督等方面较有关联,而就品牌医疗保健业务而言,潜在的挑战与商标侵权、假冒产品及有效的品牌管理等问题较有关联。建议分拆将使两间公司各自的管理层可优化风险管理工具的使用及内部控制程序,以保障其各自的业务及资产。



地区划分

建议分拆将使健倍苗苗能够投放更多注意力、努力及资源来捕捉惯常客户及品牌忠实客户(尤其是来自中国及其他亚洲国家)的需求,特别是透过在线及线下精心策划的广告营销和品牌推广活动。在品牌医疗保健业务寻求扩大其规模、市场份额及地区覆盖范围的同时,就共享营销活动、研究成果及监管资源而言的协同效应亦预期将于各产品及市场实现。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生表示:「分拆计划能发挥催化剂作用,有助重设营运能力及成本基础,为两个业务分部提供增值机会。此举亦能将雅各臣塑造成一家拥有两个专注不同业务范畴的企业之集团,一方面特定专注于非专利药和专科药物的业务,另一方面则主要专注于满足消费者对保健产品的需求。我们有信心该建议分拆将缔造增长机遇,为雅各臣及健倍苗苗的股东创造长远的回报。」



关于雅各臣科研制药有限公司(股份代号:2633)

雅各臣是香港领先非专利药公司。旗下拥有并营运一系列品牌,主要包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「秀碧除疤膏」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「兜安氏药膏」、「十灵丹」、「十灵油」及「伤风克」。为了策略性地扩展其品牌保健护理业务平台,除于海外市场代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外,集团亦推出多个健康和保健有关品牌及产品,例如「Dr. Freeman医臣®流感/呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」、「Smartfish健康营养产品」、「Dr. Freeman医臣®感染控制产品系列」及「Dr. Freeman医臣®COVID-19快速测试套件」亦于市场内大受欢迎。



同时,集团一直致力透过增加各种高增值产品,策略性地扩大其非专利药和品牌保健护理业务的产品组合。扎根香港,集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司,建立区域性商业平台,以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日,集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站:http://www.jacobsonpharma.com/



