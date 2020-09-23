Wednesday, 23 September 2020, 12:39 HKT/SGT Share: 乐享互动登陆港交所 龙头享受行业高增长红利

香港, 2020年9月23日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道，互联网经济是近年来中国经济的主要增长驱动力之一，随着智能手机的普及和移动互联网的不断发展，中国人均移动互联网上花费的时间每年均有所上升，这为行业客户、媒体平台及自媒体发布者提供商机，自媒体则迎来了黄金时代。



今日在港上市的乐享互动是效果类自媒体营销服务提供商，中国自媒体营销服务龙头企业，利用商业智能算法为行业客户及自媒体发布者提供服务。据招股书显示，按2019年总收益计，公司的市场份额为1.5%，排名第一。



据市场消息，乐享互动已于9月10日开始招股，发行约5.44亿股股份，其中香港发售股份数目约为2.72亿股股份，国际配售股份数目约为2.72亿股股份，每股发售股份的发售价定为2.88港元，并于今日正式挂牌上市。



业绩持续高增长 获国内外知名基金认可

乐享互动自2008年成立以来，受益于行业的高速发展，成长迅速。据招股数据显示，2017-2019年，公司的收益分别为人民币1.35亿元、2.62亿元和4.74亿元；净利润为人民币0.32亿元、0.45亿元和0.67亿元。2020年一季度收益为人民币0.98亿元，比去年同期增加71.5%，净利润为人民币0.11亿元，比去年同期增加91.9%。公司近三年收益复合增长率达到87.1%，持续保持高增长态势。



高速增长的业绩和良好的基本面，也是得到了国内外的知名投资基金的认可，吸引了四大基石投资者前来认购。据市场统计，四大基石投资者合计认购2700万美元，占其港股募资金额的13.5%左右，四大基石投资者的集体看好，为乐享互动未来的表现提供了广阔的想象空间。



从行业规模上来看，2014-2019年，自媒体营销市场规模由人民币162亿元大幅增长至1,593亿元，年复合年增长率为18.0%，效果类自媒体营销市场的市场规模由人民币13亿元增加至318亿元，复合年增长率为90.0%，预计于2024年前达到人民币1,107亿元，2019年至2024年的复合年增长率为28.3%，行业发展空间巨大。



尽管效果类营销按2019年收益计仅占自媒体营销市场的20.0%，但由于效果类营销比非效果类营销更有效率和效果。可以预计，日后效果类营销服务具有较高的增长潜力，将占据更多市场份额。



短视频成新风口 上市后有望受热捧

5G时代的来临和网络基础环境的提升，促使短视频成为一种新的传播形式，抖音、快手等短视频平台成为了自媒体行业的一个新的风口。据弗若斯特沙利文的数据显示，2019年，短视频变现服务的市场规模为人民币109亿元，预期到2024年达人民币578亿元，2019年至2024年的复合年增长率为39.6%，短视频自媒体变现市场已经成为整体自媒体变现服务市场的高增长分部。



乐享互动是短视频自媒体变现服务的先行者，公司在2018年8月开始在短视频平台向自媒体发布者提供变现服务，随着乐享互动在短视频领域的布局日益完善，公司将成为自媒体营销服务行业集中度提升的最大受益者。



综合来看，当下自媒体市场加速发展，凭借行业领先的业务模式和市场份额，乐享互动已经构建了坚实的业务壁垒，站在了行业高速增长的风口之上。随着公司将业务布局扩大至抖音等短视频领域，公司业绩有望持续爆发，未来想象空间值得期待。







Sept 23, 2020 12:39 HKT/SGT

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