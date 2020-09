Tuesday, 22 September 2020, 23:11 HKT/SGT Share:

来源 汇聚科技有限公司 汇聚科技全资子公司顺利通过ISO14064低碳管理体系认证 成为亚洲第一家获得UL温室气体认证的电线电缆公司

香港, 2020年9月22日 - (亚太商讯) - 汇聚科技有限公司(「汇聚科技」,股份代号:1729.HK,连同其子公司合称「集团」)欣然宣布,集团全资子公司华迅工业(苏州)有限公司(「华迅工业(苏州)」)于近日顺利通过ISO14064低碳管理体系认证,成为亚洲第一家获得Underwriters Laboratories Inc.(「UL」)温室气体认证的电线电缆公司。



随着全球环境问题日益突显,社会对环境保护的要求越来越高。尤其是中国政府,近年来出台了众多环保政策,大力推动企业在生产制造的同时,减少对环境的破坏。汇聚科技作为一家信誉卓著的定制电线组件供货商,一直十分重视自然资源及环境保护,并积极透过一系列的环境保护措施实现可持续发展,包括节能减耗、资源循环利用、太阳能发电、节约用电等。



集团全资子公司华迅工业(苏州)作为全球公认的优质电线电缆供货商,亦致力在整个供应链中实施可持续发展,确保公司在大力发展的同时,能够最大限度地保护环境、减少对资源的损耗。是次华迅工业(苏州)委托世界领先的安全科学公司之一的UL,根据ISO 14064-3:2019 温室气体规范对华迅工业(苏州)的温室气体声明进行了验证和确认,认定华迅工业(苏州)的温室气体排放符合标准。这充分体现华迅工业(苏州)在加强环境保护方面所作的不懈努力。



汇聚科技主席罗仲炜先生表示:「我们一直深信,企业的发展与环境保护是相辅相成、共存共荣的。所以,汇聚科技一直非常注重企业社会责任,尤其在环境保护方面,我们一直不遗余力。我们很荣幸华迅工业(苏州)能够成为亚洲第一家获得UL温室气体认证的电线电缆公司。未来,我们将继续采取积极主动的措施,尽量减少对环境的负面影响,加快实现企业可持续发展的目标。」



有关汇聚科技有限公司

汇聚科技有限公司是一家信誉卓著的定制电线组件供货商,于电线组件行业拥有逾20年经验。集团主要制造及供应种类繁多的铜及光纤电线组件,该等产品乃根据个别客户的详细规格及设计而生产。集团产品在各个市场分部,包括5G电讯、数据中心、工业及医疗设备分部,均受不少商誉优良的中国及国际客户所采用。





