Wednesday, 23 September 2020, 00:00 HKT/SGT Share:

来源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech从荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心 获得胰腺癌的统计学上显著的阳性存活结果 与历史对照组相比，Ampligen组的中位生存期大约高出两倍

目的寻求晚期胰腺癌的FDA快速通道指定和孤儿药状态

奥卡拉，佛罗里达州, 2020年9月23日 - (亚太商讯) - AIM ImmunoTech Inc. (NYSE - America交易代码：AIM)欣然宣布，其在荷兰伊拉斯姆斯医学中心进行的一项多年期早期访问计划(EAP)收到了具有统计学意义的胰腺癌阳性阳性生存结果。



Casper van Eijck教授 腫瘤學家和胰腺癌的全球領先專家



医学博士Casper van Eijck教授及其团队在伊拉斯莫斯医学中心发现，在全身化疗后使用Ampligen治疗局部晚期/转移性胰腺癌患者时，统计学上具有明显的积极生存获益。 van Eijck教授指出：“将实验组的总生存率与根据年龄，性别，疾病阶段和Folfirinox化疗的周期数相匹配的大型历史对照队列进行了比较。 与历史对照组相比，Ampligen组的中位生存期大约高出两倍，即200％。 获得的这些结果具有非常高的统计意义。 根据这些数据，我认为Ampligen有望成为晚期胰腺癌治疗标准的有意义的扩展，我们计划对此进行进一步研究。” van Eijck教授及其团队在Erasmus MC上准备了详细的临床报告和发表的文章。



AIM首席执行官Thomas K. Equels表示：“我们于2017年1月启动了该计划。Erasmus的这些出色成果甚至超出了我们最乐观的期望。我非常感谢Erasmus小组的Casper van Eijck教授和myTomorrows的指导手Ronald Brus医师，他们为实施Ampligen这项重要的分析方法作为晚期药物的单药疗法而发挥了远见和勤奋。胰腺癌。我对荷兰政府的开创性支持和承诺深表谢意，并通过非常有限的医疗干预来推进致命癌症的关键医学创新。致命的未满足的医疗需求中的医学进步取决于这种出色的临床和政府合作与支持。除了荷兰的支持，我们不可能做到这一点。”



AIM将与其合同研究组织Amarex Clinical Research LLC合作，寻求FDA的“快速通道”称号，甚至可能获得FDA的“突破性”称号，并获得IND授权，以进行胰腺癌的后续2/3期临床试验。在荷兰的伊拉斯姆斯(Erasmus MC)的范·埃伊克(van Eijck)教授任职，以及美国的主要癌症研究中心。 AIM还计划向美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)提交双重孤儿药物状态申请，以使用Ampligen治疗晚期胰腺癌。如果获得批准，这将在药品投放市场后扩展公司的专有权。



关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发治疗多种类型的癌症，免疫疾病和病毒性疾病(包括由SARS-CoV-2病毒引起的疾病COVID-19)的疗法。



警告性声明

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达) ，旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。除其他外，对于这些声明，我们要求保护PSLRA中包含的前瞻性声明的安全港。公司不承诺更新任何前瞻性声明，以反映在此日期之后发生的事件或情况。Erasmus研究的统计分析是基于将使用Ampligen治疗的患者组与以前接受过胰腺癌但未接受Ampligen治疗的具有相似特征的历史对照组进行比较。由于这些不是同时进行的对照，因此对研究人员或患者的治疗分配既不是随机的，也不是盲目的。将需要进行大量额外的测试和试验来确定Ampligen在治疗人类胰腺癌方面是否有效，不能保证会如此。未来临床试验的启动可能不是由许多因素引起的，包括缺乏监管部门的批准或研究药物的缺乏。此外，不能保证FDA或EMA将授予一個孤儿药名称。此外，无法保证未来的胰腺免疫肿瘤临床试验是否会成功或能否获得有利的数据，并且该试验受许多因素的影响，包括缺乏监管部门的批准，研究药物的缺乏或药物的不良反应。改变赞助其他试验的机构的优先级。此外，我们认识到，所有癌症中心(如所有医疗机构)都必须将正在进行的COVID-19大流行作为优先事项。因此，由于COVID-19紧急医疗情况，在正在进行的和将来的癌症患者研究中可能会延迟临床试验的注册和报告。不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。另外在海外国家开展业务存在诸多风险，包括在执行知识产权方面的潜在困难。我们无法保证我们在国外的潜在业务不会受到这些风险的不利影响。



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Sept 23, 2020 00:00 HKT/SGT

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