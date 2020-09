Monday, 21 September 2020, 17:09 HKT/SGT Share:

来源 凯知乐国际控股有限公司 凯知乐旗下创新潮流及收藏玩具平台kkplus正式开幕!首周末营业额达40万港元 计划建立在线基础,打造在线线下高度结合的全渠道平台

香港, 2020年9月21日 - (亚太商讯) - 中国最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」;股份代号:2122)欣然公布,旗下创新潮流及收藏玩具平台kkplus已于九月十八日于香港朗豪坊正式开业,提供独一无二的产品类别及艺术馆式的购物体验,成为凯知乐持续战略升级的另一个重要里程碑。集团计划短期内建立在线基础,打造在线线下高度结合的全渠道平台,将kkplus扩展至大中华地区。



kkplus店面及部份热门产品



kkplus是一个以潮流及收藏玩具多品牌平台,除多个香港本地品牌外,kkplus的合作品牌亦包括来自美国及新加坡等地的全球各地品牌,旗下产品包括多款与在全球广受欢迎的知名IP合作的产品,例如Tom & Jerry、SpongeBob及Street Fighter等,标志着凯知乐迈进高速增长的潮流及收藏玩具市场,为业务发展提供新动力。



kkplus开业后的销售表现理想,首周末营业额达40万港元。期内最高消费额的顾客消费达5万港元。值得一提的是,kkplus首三名高消费顾客,以及营业额中近50%均来自乐高®认证专门店会员,可见集团会员具有未被发掘的消费潜力。集团会继续深化会员的购物体验,提供更多选择。另外,凯知乐善用社交媒体宣传策略,激活潜在顾客群,kkplus的社交媒体平台录得理想的浏览量及查询数字,当中专为kkplus设计的Instagram滤镜在两星期内共展示了22万次。另外,查询货品详情的地区除了香港外,还包含其他亚洲城市甚至远至美国、波兰及挪威等国家,为集团构建其跨地区会员及沟通平台提供了针对性的数据。于kkplus开幕阶段所获取的经验,为凯知乐建立所需在线基础,以创造在线线下高度结合的全渠道平台的基石及第一步,支持kkplus及集团的未来增长。



kkplus除售卖种类多样的潮流及收藏玩具外,更会不时举办各类展览,乘着kkplus的开幕,第一个展览找来香港玩具品牌Soap Studio合作,以华纳经典卡通 Tom & Jerry 为主题,吸引顾客驻足观赏。为庆祝kkplus开幕,集团亦设计了一套20款Tom & Jerry的收藏卡,及开幕特别版月饼套装,赠予消费满一定金额的顾客。



凯知乐主席兼行政总裁李澄曜先生表示:「kkplus是凯知乐针对大中华地区的高增长潮流及收藏玩具市场的最新战略布局。在充满挑战的经营环境下,面对顾客不断改变的喜好,集团必须不断革新。透过kkplus这个平台,集团希望能够为顾客带来世界各地的潮流及收藏玩具产品,提供独特的购物体验,开拓更广阔的市场。同时,透过与不同品牌的跨界合作及互动,推动本地玩具文化。另外,kkplus首间店铺选址朗豪坊,正好与集团旗下同样位于朗豪坊的乐高®认证专门店创造协同效应,期望两间店铺能够互相引流,推动业务持续发展。我们对于kkplus于开业初期即取得优异成绩感到鼓舞,为集团未来持续的战略升级部署打下了强心针。」



关于凯知乐国际控股有限公司(股份代号:2122)

凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」)于中国从事玩具及婴儿产品为主的零售、批发、电商及品牌营运,为中国最大玩具零售及代理商,拥有近20年的行业经验及一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内最全面的在线、线下融合的销售网络。集团线下自营零售体系包括Kidsland玩具专卖店、乐高认证专门店、FAO Schwarz旗舰店及kkplus。



