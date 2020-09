Friday, 18 September 2020, 10:23 HKT/SGT Share: 市场份额第一盈利能力强劲 快递龙头中通快递今日招股

香港, 2020年9月18日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道,互联网的高速发展,使得电子商务发展迅猛,中国快递行业的业务量因此也高速增长。今日内地快递企业的龙头中通快递正式招股,每股最高发售价268港元,每手50股,高盛为独家保荐人。



中通快递于2002年成立,公司是中国规模化快递企业中最年轻的企业,招股书数据显示,2017年至2019年公司实现了快速增长,净利润从2017年的32亿元(人民币,下同)增长至2019年的57亿元,按总包裹量计,2019年市占率达19.1%,成为通达系运营商中规模最大、盈利能力最强的企业。



精细化运营降低成本 盈利能力强劲



中通快递入局最晚,其规模和盈利能力却居行业领先,实现了后发先至。观其成功要诀,精细化运营降低成本是关键所在。



企业只有通过不断降低生产和经营成本,才能赚取更多的利润,实现竞争优势。在快递行业,决定成本的主要是分拣成本和直达运输成本。分拣成本则主要受自动化程度影响。2015年起,公司与中国科学院合作开发了专有的自动化分拣设备和专业软件并已多次换代,实现了高速分拣,软件通过数据化算法,以确保更快、更可靠的包装数据采集和发布,并减少分拣误差和返工成本。通过提高自动化水平,公司每个包裹的平均分拣成本从2017年的0.39元下降到2019年的0.34元。



运输成本方面,随着业务的增加,公司逐步减少使用第三方卡车服务,因为第三方卡车服务通常比使用公司自己的车辆成本更高。公司通过采用高运力车辆提高车队的单位产量并降低成本。截至2020年6月30日,公司的自备车中78%是高运力车辆。每个包裹的平均运输成本从2017年的0.77元降至2019年的0.62元。每包裹净利润在通达运营商中最高。成本优势使得公司在通达运营商中实现了最高的盈利能力。从2017年开始,公司的净利润市占率一直接近50%,2019年超过50%。



网络覆盖广泛 通过「共享成功」理念实现共赢



目前中通快递已经建立了庞大的网络系统。2020年前6个月,公司的总包裹量为70亿件,占同期中国快递包裹总量的20.6%。公司共拥有90个分拣中心、282条自动化分拣线,干线超过3400条,直接网络合作伙伴超过5000位,3万个揽件╱配送网点,5万个最后一里站点,网络覆盖中国99.2%以上的城市和县区。5万个最后一里站点服务是同行中站点最多的,能够更方便的为客户服务。



最后一里业务点的先发优势,不仅保证了公司的网络合作伙伴享受较低的取件与配送成本,而且保证了未来的网络稳定性和经济可行性。网络合作伙伴是公司经营第一里取件和最后一里配送服务的网点。针对经济发展水平不同取送网点之间费用负担不公平和相关的费用分配不公平问题,公司在通达运营商中率先实施了共享机制,要求取件网点将部分费用分给配送网点。



通过这些措施,公司确保整个网络的利益一致,到2015年公司完成了部分主要网络合作伙伴向股东员工的转换,将主要网络合作伙伴转为公司股东,与之实现利益一致。网络整体的稳定性和竞争力确保了公司更好的运营绩效。



中通快递无论在规模还是盈利表现上,都居于同业领先,未来随着行业的持续高速发展,加之行业内洗牌下的「强者恒强」效应,中通港股上市后还将有更大的发展前景。







