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Thursday, 17 September 2020, 18:33 HKT/SGT
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建业新生活中期业绩表现胜市场预期 摩根大通、星展及其他证券行建议买入

香港, 2020年9月17日 - (亚太商讯)  - 建业新生活有限公司（股份编号：9983.HK）早前公布未经审核中期业绩，业务规模扩张带动净利润大幅增长，表现超出市场预期，并且第三方在管物业持续增长，加上「建业+」平台的业务迅速增长，为公司未来的进一步业务发展带来更稳健的基础。多间证券行对其作出「买入」或「增持」评级，其中星展更将目标价由原先的10.40港元大幅提升至12.56港元：

建议 目标价
星展 买入 12.56港元 (原先目标价10.40港元)
摩根大通 增持 13港元(维持)
海通 跑赢大市 HK$15.9
建银国际 跑赢大市 HK$13.8 (维持)
法巴 买入 HK$13.2
尚乘证券 买入 13.56港元
国盛证券 维持买入 14.3港元

建业新生活业务涵盖三大板块，包括(一)物业管理及增值服务、(二)生活服务、(三)商业资产管理及咨询服务。2020年上半年，虽然面对新冠疫情冲击，该公司业务保持快速增长，收入结构持续改善，经营效益稳步提升。期内，公司实现收入人民币10.612亿元，较2019年同期增加56.1%。公司股东应占溢利为人民币1.838亿元，相比去年同期增加70.3%。每股基本盈利为人民币0.1870元。迄今为止，彭博社资料显示，覆盖建业新生活的12家证券公司中，有11家给出「买入」或同等评级。

期内，该公司物业管理及增值服务收入达人民币8.438亿元，较去年同期增加59.3%，增长主要来源于公司物业管理的在管面积稳健增加，因此物业管理收入增加；另一方面，行销代理、智慧社区等增值服务的业务增加推动增值服务收入增长。

2020年上半年，该公司实行「大区域化市场外拓」战略，以河南为中心，优先辐射周边省份，同时拓展国内其他省份优质项目，稳步扩大规模。截至2020年6月30日止，在管面积与合约面积分别较于去年12月底增长23.1%及25.9%，达到7,010万平方米及1.444亿平方米。期内，与建业地产有关的新签合同建筑面积环比增长16％，而来自第三方新签合同建筑面积环比增长了41％，反映出公司获得第三方合同的能力。

期内，建业新生活的生活服务快速扩张，「建业+」平台的覆盖范围亦持续扩大。公司生活服务收入达人民币1.728亿万元，较去年同期飙升51.6%，增长主要来自「建业+」平台注册用户由去年6月底约1,547,700名飙升至今年6月底约2,805,500名，并且注册用户消费同见增长。「建业+」平台的业务迅速增长，为未来的生活服务板块带来进一步的发展空间。

该公司的商业资产管理及咨询服务包括酒店管理、商业资产管理及文化旅游综合体管理，期内收入达人民币4,460万元，较去年同期增加22.2%。商业资产管理业务于2019年3月开始，今年上半年受疫情影响，酒店、旅游、商管、特色小镇等文旅类业务增长压力较大，唯依托「建业+」平台，发挥协同效应，因此仍创造了新的增长点和盈利点。

建业新生活表示，下半年将加强物业外拓力量，特别是收并购方面，并且将重点加大智慧物业的投入力度，结合组织管理，以降本增效。由于该公司刚于5月上市集资，手头现金十分充裕，有利其于未来实施并购计划。



Sept 17, 2020 18:33 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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