Wednesday, 16 September 2020, 08:31 HKT/SGT Share: 研祥智能股东大会通过H股退市计划 有待独立H股股东尽快接纳大股东1.50港元收购要约

香港, 2020年9月16日 - (亚太商讯) - 中国内地特种计算器产品制造商研祥智能科技股份有限公司（「研祥智能」或「公司」；股票代码：2308.HK）欣然公布，公司的H股退市计划在今天举行的股东特别大会及H股类别股东大会上获独立H股股东以大比数投票通过。



是次投票结果清晰反映了独立H股股东对研祥智能H股退市计划的支持，现在须独立H股股东尽快接纳H股要约，使首个截止期限接纳H股要约的百分比达到独立H股股东所持H股的至少90%，H股退市计划才能成功生效。



H股要约是由研祥智能的大股东作为要约人提出的收购H股建议，以每股H股股份现金1.50港元作为要约价，收购全部已发行H股。过去两年，研祥智能的H股收市价均未曾超越H股要约价1.50港元，因此这次H股要约，为H股股东提供了套现良机，H股股东接纳要约所得现金款项，可用于其他较优质、较佳回报的投资。



对比2020年6月15日当日待发布退市计划公告而暂停买卖前的收市价每股0.91港元，H股要约价的溢价约64.8%；而对比紧接退市公告前的最后交易日(即2020年6月12日)前最后连续60个交易日(包括该天)的平均收市价每股H股约0.73港元，H股要约价的溢价约105.5%。



要接纳H股要约，实名登记H股股东须将已填妥及签署的接纳H股要约表格及H股股票，放入信封并注明「研祥 - H股要约」，以邮递或专人送交方式递交至公司的H股过户登记处卓佳雅柏勤有限公司，地址是香港皇后大道东183号合和中心54楼。。



要接纳H股要约的非实名登记股东，其研祥智能的股票是经由购买股份的证券行或银行的名义登记，因此须尽快联络有关证券行或银行，明确将接纳H股要约的指示通知对方。由于证券行或银行需要相当时间进行内部处理，加上疫情可能拉长所需时间，因此建议接纳H股要约的股东在首个截止期限2020年10月19日(星期一)前最少一个星期，或可以的话，在9月底前作出相关安排。



公司为方便股东查询，特别设置电话热线 (香港) 3844 0120 及 (中国) 010 – 6533 4545，于工作日上午9时至下午6时提供服务，并设立查询电邮 enquiry@evoc.cn 供H股股东查询。



此外，公司与要约人联合在2020年9月23日（星期三）中午12时及2020年9月25日（星期五）下午1时分别举行普通话及广东话的股东简介电话会，以解释和响应H股股东对接纳H股要约和H股退市安排的问题。有意参加股东简介电话会的H股股东，可提前通过公司的电话热线或查询电邮索取电话会议密码。



接纳H股要约的最迟时间是2020年10月19日（星期一）下午4时正，当日下午7时或之前，公司将宣布首个截止期限的H股要约接纳结果。



在H股要约成为有效接纳后，就首个截止期限或之前所收到的H股要约，其有效接纳的应付股款将于2020年10月29日（星期四）或之前寄发，预计研祥智能的H股股份于香港联交所的最后交易日为2020年11月10日（星期二），并于2020年11月17日（星期二）下午4时正于香港联交所自愿退市。



要约人计划公司H股退市后将继续现时的业务，亦不拟因H股要约而对公司的管理层或雇员作出任何重大变更，而且并无意于私有化后向上海证券交易所或任何其他证券交易所申请准许公司股份上市。



研祥智能是总部设在深圳的特种计算器产品生产商，受到疫情打击，特别是在中美磨擦急剧升温下，原材料供应链出现问题及价格不稳，生产及销售大受影响，今年中期业绩已转盈为亏，公司拥有人应占亏损约人民币1,630万元，每股基本亏损为人民币0.013元。随着国外芯片(IC)的可获取性和价格上涨的风险加剧，对公司产品的持续生产和技术创新构成较重大隐患，未来的经营将很有可能非常艰巨。







Sept 16, 2020 08:31 HKT/SGT

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