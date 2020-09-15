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来源 网龙网络控股有限公司 网龙旗舰IP魔域最新作品《风暴魔域2》正式上线

香港, 2020年9月15日 - (亚太商讯) - 网龙网络控股有限公司 — 全球领先的互联网社区创建者（“网龙”或“本公司”，香港交易所股票代码：777）欣然宣布由网龙研发、金山世游发行的《魔域》系列游戏新作 – 《风暴魔域2》已正式开启全平台公测。《风暴魔域2》是魔域全系列的革新之作，完美继承《魔域》这个经典MMORPG系列的玩法，并全面升级游戏画面素质，以西方魔幻神话故事为背景，让玩家们继续与千人同屏团战，通过酣畅淋漓的战斗过程，尽情沉浸在角色扮演的手机网络游戏世界当中。







《风暴魔域2》除了秉承系列的传统，更力求让每一位玩家都可以充分体验到PK的乐趣。研发团队着力对画面、团战和对抗竞技等要素进行大幅更新，角色场景建模全面升级，从2.5D升维到全3D，场景更为逼真、更加立体，为新老玩家带来出色的游戏体验。此外，《风暴魔域2》进行了大规模创新优化，让PK竞技更加丰富自由，为玩家带来足够畅爽的战斗体验。



对于魔域系列新作品的推出，网龙很高兴能为魔域的忠实的老玩家和新一代玩家创造又一传奇新作，期望新作品能为玩家们带来更创新的PK体验，并让玩家能够拥抱MMORPG的乐趣。网龙将继续IP价值最大化战略，并扩充旗下游戏组合，以推动收益和利润增长。作为IP价值最大化战略的一部分，网龙将重新为旗舰IP《魔域》注入活力，以吸引国内外年轻玩家。网龙拥有丰富的新游戏产品线，包括《魔域传说》、《魔域手游Ⅱ》等，这些游戏已经全部取得版号，将继续为玩家们带来不一样的游戏体验。



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网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括曾经建立中国首个网络游戏门户--17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台-- 91 无线。网龙于2020年7月27日正式获纳入恒生科技指数。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多资讯请访问 www.netdragon.com。



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