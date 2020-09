Monday, 14 September 2020, 16:06 HKT/SGT Share: 华住集团第二日招股 疫后复苏超越同业

香港, 2020年9月14日 - (亚太商讯) - 据香港财华网报道,中国著名连锁酒店集团华住集团有限公司进入招股第二日,公开发售价上限为港币368元,发售股份价格将参照普通股于定价日或之前的最后交易日在纳斯达克收市价等因素厘定。本次最高集资75.15亿元,每手50股,入场费18,585.42港元。华住集团招股期为9月11日至9月16日,预期于9月22日上午九时在港交所交易。



图为华住集团以类别划分的主要酒店品牌(来源于招股书)。







业内领先 发展迅速



华住集团是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019年底,以经营的酒店客房数量计,华住集团为中国第二大及全球第九大的酒店集团。



在轻资产管理加盟及特许经营模式的成功基础上,华住集团酒店总数从2017年12月31日的3,746家酒店扩展至截至2019年12月31日的5,618家酒店,复合年增长率为22.5%。根据弗若斯特沙利文的数据显示,华住集团同期酒店数量净增长幅度位居所有公开上市酒店集团之冠。



保证服务质量 提升运营效率



在保持快速增长的同时,华住集团酒店的服务质量也保持着较高水平,保证了客户群的忠诚度。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019年12月31日,华住会拥有约1.53亿名会员,为中国最大的酒店忠诚计划。



为提升客户体验,增进经营效率,华住集团开发了一套模块化应用程序,包括云端物业管理系统以及中央预定、采购及收入管理系统。根据弗若斯特沙利文的数据,该收入管理系统为中国酒店业的首个及唯一能自动调整房价的收入管理系统。



华住集团亦采取一系列行业领先的数字化措施。其数字化转型计划「易」系列提升了酒店整套业务程序的速度及效率。截至2019年12月31日,华住集团酒店的员工与客房比例低至0.17。



下沉中国市场 谋求全球布局



2020年上半年,受COVID-19的不利影响,全球酒店行业遇冷,但中国出行放开加快入住率恢复。从2020年3月开始,华住集团的复苏幅度已经超越同行业。据公司招股书显示,截至2020年6月30日,华住集团旗下德意志酒店116家酒店中有92家(或约79%)已恢复营运,入住率约29%。约96%的Legacy Huazhu酒店(不包括被政府征用的酒店)已恢复营运, 2020年6月初的入住率已达约83%,且七、八月及九月初的经营数据持续提升。华住集团创始人及执行董事长季琦是行业教父,未来将带领华住集团抓住下沉市场及行业整合的机会,提升市场份额并不断打破业务边界。



华住集团的目标是成为世界领先的酒店集团。待全球疫情得到控制之时,华住集团凭借其核心能力及经证实有效的业务模式,有望不断扩展全球酒店业务,取得更好的业绩表现。







Sept 14, 2020 16:06 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network