Monday, 14 September 2020, 16:03 HKT/SGT Share: 华住集团二次上市 数字化转型 业绩超预期

香港, 2020年9月14日 - (亚太商讯) - 据香港信报网报道,9月11日,华住集团在港交所发布全球发售公告,招股期为9月11日至9月16日,股份将于9月22日上午九时在港交所交易。







公开数据显示,华住集团是一家业务营运遍及国际的中国领先且发展迅速的多品牌酒店集团。截止至2019年12月底,以经营的酒店客房数量计,华住集团是中国第二大及全球第九大酒店集团。



发行股本占比6.4% 二季度业绩超出市场预期



公告显示,华住集团本次将在全球发售股份2,042.2万股,香港发售204.23万股,国际发售1,837.98万股,国际配售、香港公开发售占比分别为90%、10%。2010年,华住集团在美国纳斯达克(股票代号:HTHT)成功上市,当前的总股本约为2.97亿,加上此次新发行的2,042.2万股,总股本约为3.17亿,此次发行的股本占扩股后总股本的6.4%。



2020年上半年的疫情为酒店行业带来不利影响。得益于创新的三位一体战略(品牌、流量、技术),2020年3月至今华住集团的复苏幅度已超越同业,集团二季度收入为19.53亿元,EBITDA好于市场普遍预期。



数字化创新升级 提高经营效率



华住集团已经成功开发并实行一套先进的专有兼可扩展集团层面技术基础设施,以及全套酒店层面数字化转换计划。



华住集团利用先进技术如算法、大数据分析、数据挖掘、人工智能、机器学习和物联网等覆盖酒店经营。同时,华住集团还采取一系列行业领先的数字化措施,其数字化转型计划「易」系列增进了酒店经营效率。其中,「易客房」数字系统为行业首创,可精简各种酒店客房整理流程并将其数字化,此外,华住集团还设有自助入住╱退房终端机、智能机器人、人工智能助手等设施,截至2020年6月30日,超过330家酒店配备了智能机器人,超过2,200家酒店已配备自助入住╱退房终端机,为中国之最。疫情之下的加快转型,使华住集团有望加大行业领先地位。



下沉中国市场 行业整合的受益者



中国酒店行业仍高度分散。根据弗若斯特沙利文的数据,截至2019年12月31日,中国酒店连锁酒店客房数占比仅为24.9%,远低于41.1%的全球平均水平,为连锁酒店带来巨大增长机会。



在轻资产管理加盟及特许经营模式的成功基础上,华住集团计划通过在中国较低层级城市的高度分散和低渗透率的市场开设更多酒店,中期进一步扩展网络以涵盖逾10,000家酒店,华住集团的深耕中国才刚开始, 相比较百胜中国,其覆盖城市数目及开设酒店数量均有巨大的提升潜力,多品牌战略的成功实施也使其更具竞争优势。中国是世界最大的酒店单一市场,有望培育出一个世界最大市值的酒店集团。



除内生增长外,收购德意志酒店为华住集团提供优质的平台,使其国际化远领先中国同行,有望能将在中国的成功经验复制到欧洲市场。







Sept 14, 2020 16:03 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network