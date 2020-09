Monday, 14 September 2020, 08:22 HKT/SGT Share:

来源 信义能源控股有限公司 信义能源配售新股集资约893百万港元 引入著名机构投资者中国人寿及Hillhouse Capital作为股东 加强股东基础及财务状况 为未来业务发展做好准备

香港, 2020年9月14日 - (亚太商讯) - 中国领先的太阳能电站营运商信义能源控股有限公司(「信义能源」或「集团」;股份代号:03868)今天宣布,集团将以配售价每股2.50港元配售357,520,000股配售股份予中国人寿保险(集团)公司(「中国人寿」)及Hillhouse Capital Advisors, Ltd.(「Hillhouse Capital」)。中国国际金融香港证券有限公司(「中金公司」)为是次配售的独家配售代理。



根据集团与中金公司订立之配售协议,中国人寿及Hillhouse Capital将分别认购125,020,000股及232,500,000股配售股份,合共357,520,000股配售股份占集团现有已发行股本约5.29%及经扩大后已发行股本约5.03%。配售价较二零二零年九月十一日(即签订配售协议日期前的最后交易日)的收市价每股集团股份2.72港元折让约8%。配售预计将不迟于二零二零年十一月二日完成,经扣除所有相关费用及开支后,所得款项净额将约为893.2百万港元。集团计划将有关款项用作一般营运资金。



信义能源主席兼执行董事李圣泼先生(铜紫荆星章)表示:「我们很高兴引入著名机构投资者中国人寿及Hillhouse Capital成为集团的股东,他们的投资足证对集团业务策略及前景充满信心。信义能源相信是次配售有助进一步扩大集团的股东基础及强化集团的财务状况,为未来业务发展做好准备,并为股东带来持续而稳定的回报。」



关于信义能源控股有限公司(股份代号︰03868)

信义能源是一家中国领先的太阳能电站营运商,主要透过所持有的电站向国家电网当地附属公司销售电力产生售电收入,以及透过提供太阳能电站的经营及管理服务产生管理费收入,其所持有的所有大型集中式太阳能电站项目均位于中国电力需求旺盛的省市,如安徽省、湖北省、河南省、褔建省及天津市,过往经营期间未曾遭遇限电。目前,集团共持有16个太阳能电站项目,总核准容量为1,514兆瓦。信义能源有意维持高派息比率,每个财政年度的分派金额将不少于年内可供分派收入的90%。信义光能控股有限公司(股份代号:00968)为集团控股股东,于2020年6月30日持有集团52.7%之股份。



