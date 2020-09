Friday, 11 September 2020, 17:29 HKT/SGT Share: 卓悦投资新加坡社交商务软件初创企业 紧抓电子商务机遇 致力打造新一代电商平台领头羊

香港, 2020年9月11日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」;股票编号:653.HK)欣然宣布,为配合业务发展及把握电子商务于亚洲市场快速增长所带来的机遇,本集团投资一间注册于新加坡的社交商务软件初创企业Evolut Holdings Pte. Ltd.(「Evo」)。该轮投资为Evo之种子轮融资,并估计将于二零二零年九月十一日或前后完成投资。



Evo正致力于开发社交商务软件,该软件将助力网络红人优化其后台操作,从而使他们能够销售更多产品并更快地扩大规模。该软件亦有利于与网络红人合作为推广和销售渠道的品牌和商家达至成功。此次募集资金将主要用于进一步的软件研发。



新型冠状病毒疫情正从根本上改变全球消费模式,本集团深明传统零售商必需转 型,深度发展电商零售。早前本集团已经成为淘宝大学香港首家合作机构,透过线上线下的教学及课程,提供相关知识以及培训,旨在积极全面打造电商培训平台,带动香港零售走向新时代。董事会相信,是次战略投资反映本公司对电子商务的未来发展前景充满信心。是次投资将有利巩固本集团的线上销售渠道,无疑将对本集团社交商务的发展以及海外业务拓展产生莫大的协同效应。



卓悦控股有限公司主席兼执行董事陈健文表示:「我们很高兴能与Evo合作,团队于东南亚拥有丰富建立及推出商务和支付解决方案的经验。是次的战略投资符合集团于未来将业务扩展到东南亚地区的计划,继续致力为消费者带来全新的购物体验。」



有关卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团,现于香港及澳门共设有28间线下零售店,同时在卓悦电商平台、天猫、考拉、京东、eBay等20多个中国内地及海外网购平台作线上零售,共销售往16个国家;并自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,现时在Facebook、YouTube、Instagram、eBay、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉、京东共10 个平台直播销售。







