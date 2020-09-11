Friday, 11 September 2020, 16:33 HKT/SGT Share: 华住集团公开招股 中国第二大酒店集团拟筹75亿

香港, 2020年9月11日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，新冠疫情给2020年的全球资本市场带来了一定的冲击，但港股新股市场今年整体热度不减，尤其是网易与京东于6月相继回港上市后，正式掀起中概股回归潮。当前港股市场打新情绪高涨，此前已在纳斯达克上市的华住集团有限公司，近日已通过聆讯，并于昨日于港交所上载聆讯后资料。9月11日，华住集团正式开始招股，计划在本港发售2042万股股份（假设超额配股权未获行使），筹集最多约75亿港元，每股最高发售价368港元，一手50股。



业务覆盖全球 复苏幅度已超同业



华住集团是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2019年底，以经营的酒店客房数量计，公司为中国第二大及全球第九大的酒店集团。在2017年12月31日到2019年12月31日期间，华住集团1,872家酒店的净增长幅度居全球所有公开上市酒店集团之冠。截至2020年6月30日，公司拥有6,187家在营酒店，包括758家租赁及自有酒店及5,429家管理加盟及特许经营酒店，合共有599,235间酒店客房。



华住集团近年来亦录得傲人的财务表现。于2017年、2018年及2019年，公司的净收入分别为人民币8,229百万元、10,063百万元、11,212百万元；应占净利润分别为人民币1,228百万元、716百万元及1,769百万元；经调整EBITDA（非公认会计准则）为人民币2,379百万元、3,269百万元及3,349百万元；经营活动产生的净现金为人民币2,453百万元、3,049百万元及3,293百万元。



新冠疫情为全球酒店业带来巨大冲击，但凭借华住完善的酒店网络以及正确的经营策略，自2020年3月至今，公司的复苏幅度已超越同业。截至2020年6月30日，约96%的Legacy Huazhu酒店（不包括政府征用的酒店）以及约79%的Legacy DH酒店已恢复营运。该等数据表明，华住集团能在不断扩展的全球住宿业扩大市场份额并持续取得傲人的财务表现。



品牌组合多元 基础设施领先业界



华住集团目前经营超过20个各具特色的酒店品牌组合，多品牌战略令公司能把握更多住宿偏好及需求不断变化的客户，利用遍布所有市场分部的收入成长机会。公司的支柱品牌汉庭酒店在中国已是家喻户晓的品牌，为舒适住宿及经济实惠的代名词。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2019年12月31日，于全球公开上市的酒店集团的所有经济型酒店品牌中，汉庭酒店拥有的酒店数量位居第一。根据「弗若斯特沙利文调查」，以消费者心智占有率而言，公司的另一知名品牌全季酒店在中国所有中档酒店品牌中名列第一。



华住集团通过华住会会员体系聚集了忠诚且活跃的庞大客户群，华住会涵盖公司所有的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2019年12月31日，公司拥有约1.53亿名会员，为中国最大的酒店忠诚计划。华住会使公司能进行低成本、精准的营销活动，并维持较高的客户直销比率。



为提升客户体验、增进经营效率，华住集团已发展领先业界、专有的技术基础设施。此基础设施的核心为一套全面的模块化应用程序，包括云端物业管理系统以及中央预定、采购及收入管理系统。公司内部开发的收入管理系统（「RMS」）为中国酒店业的首个及唯一能自动调整房价的收入管理系统，这优化了酒店的营运效益及成本结构。公司的数字化转型计划「易」系列提升酒店整套业务程序的速度及效率。截至2019年12月31日，公司的员工与客房比例低至0.17，主要归功于先进的技术基础设施。



于港交所上市后，华住集团有望能进一步强化公司资本，快速扩张优质酒店网络、强化多品牌组合、提升多渠道直销能力以及推出全球技术平台，从而加快成为住宿业的全球领先公司的发展脚步。







Sept 11, 2020 16:33 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

