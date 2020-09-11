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  • Friday, September 11, 2020
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Thursday, 10 September 2020, 21:41 HKT/SGT
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绿城管理(9979-HK)获执行董事兼首席执行官李军先生增持 最新持股数为598万股

香港, 2020年9月10日 - (亚太商讯)  - 根据港交所最新资料显示，9月10日，绿城管理(9979-HK)获执行董事兼首席执行官李军先生以每股作价约3.34港元增持373万股，涉资约1246.75万港元。值得注意的是，此外，此前，李军先生于9月8日首次买入136.5万股（每股作价约3.28港元），并于9月9日继续增持88.5万股（每股作价约3.30港元）。增持后，李军先生的最新持股数目为598万股，持股比例由0%升至为0.31%。




基于当前宏观市场及代建行业核心优势来看，轻资产类公司具有更大的增长空间，甚至在变化市场环境下拥有更高的财务弹性，绿城管理作为“中国代建第一股”值得积极关注。此次公司管理层连续增加持股，显示了对公司自身的信心及其未来优质的发展前景的信心。



Sept 10, 2020 21:41 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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Aug 27, 2020 22:50 HKT/SGT
绿城管理(09979.HK)中期业绩符合预期 下半年回升可期
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