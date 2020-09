Thursday, 10 September 2020, 21:41 HKT/SGT Share: 绿城管理(9979-HK)获执行董事兼首席执行官李军先生增持 最新持股数为598万股

香港, 2020年9月10日 - (亚太商讯) - 根据港交所最新资料显示,9月10日,绿城管理(9979-HK)获执行董事兼首席执行官李军先生以每股作价约3.34港元增持373万股,涉资约1246.75万港元。值得注意的是,此外,此前,李军先生于9月8日首次买入136.5万股(每股作价约3.28港元),并于9月9日继续增持88.5万股(每股作价约3.30港元)。增持后,李军先生的最新持股数目为598万股,持股比例由0%升至为0.31%。







基于当前宏观市场及代建行业核心优势来看,轻资产类公司具有更大的增长空间,甚至在变化市场环境下拥有更高的财务弹性,绿城管理作为“中国代建第一股”值得积极关注。此次公司管理层连续增加持股,显示了对公司自身的信心及其未来优质的发展前景的信心。







