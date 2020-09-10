Thursday, 10 September 2020, 13:47 HKT/SGT Share: 全面构建以技术为先导的全球化竞争力——紫金矿业隆重召开第六次科技大会

香港, 2020年9月10日 - (亚太商讯) - 2020年9月9日，紫金矿业隆重召开第六次科技大会，陈景河董事长在会上发出「以科技创新为动力，推动公司全球跨越发展」的科技宣言，表示紫金矿业将全面构建以技术为先导的全球化竞争力！



中矿联会长彭齐鸣，张文海、孙传尧、邱冠周、蔡美峰、毛景文、林君、柴立元、徐政和等院士，中国黄金协会副会长张永涛，福建省科技厅副厅长周世举，市县领导张国旺、谢海波、傅藏荣、王波，自然资源部矿产勘查技术指导中心、福建省自然资源厅、福建省科协、福州大学、集美大学、昆明理工大学、江西理工大学以及国内外科研设计院校、协作单位等领导嘉宾出席会议。大会开幕式由紫金矿业邹来昌总裁主持，蒋开喜总工程师作科技工作报告。



科技创造紫金，科技再造紫金。20多年来，紫金矿业坚持科技创新为第一动力，成为全球为数不多的具有系统自主技术与工程管理能力的跨国矿业企业，形成了较完整的科研体系和实践平台。紫金矿业独创的「矿石流五环归一」矿业工程管理模式，对地勘、采矿、选矿、冶炼和环保五大环节统筹研究和全流程控制，实现了经济社会效益最大化，推动了管理和技术创新理念持续落地。紫金矿业从学习跟随到追赶领跑，形成了企业的核心竞争力及比较竞争优势，有力支撑了公司各项事业快速发展。



董事长陈景河在开幕式上致辞，指出科技创造紫金是紫金矿业20多年发展历程的生动写照，科技创新已经成为公司高速发展的动力源泉，科技工作者是公司形成核心竞争力的中坚力量！



面向未来，陈景河指出，当今世界政治经济格局不确定性增大，但矿业作为基础性行业的地位没有改变，仍将保持相对平稳状态；同时获取矿产资源投资和成本大幅度提高，为矿产资源价格提供基础性的价值底线。紫金矿业立志成为具有全球竞争力的一流金属矿业公司，这是公司的伟大使命和愿景！公司要加快推进资源优势转化为产品优势、效益优势，这是当前最重要的核心工作。



一是要以全球视野和新思维推动科技创新工作。在更高起点上推进科技创新，努力超越国际标准。推动「矿石流五环归一」矿业工程管理模式全面推广应用，争取有重大市场价值的超大型矿床再发现，和深井高效低成本安全采矿技术新突破。应用和研发绿色环保选冶技术，推进境内外项目无差别绿色生态开发。二是要大力构建高适配度的全球化科技运营管理体系。以科技作为全球化最重要的支撑和先导，稳步推进深化改革；加快信息化、智能化矿山建设，推动企业发展的质量变革和效率变革。坚持具有鲜明紫金特色的自主创新道路，加快关键核心技术攻关；坚持开放的科技创新局面，重视外部交流合作，形成科技强大合力。探索对全球范围内高技术能力和人才聚集企业的并购或合作，快速形成新的技术和人才基地。三是要打造具有紫金特色的全球化「实战」人才体系。引进全球「高、精、尖」科技人才和优秀青年人才，以紫金全球项目为基石，鼓励人才投身「一线战场」，与紫金共同成长，实现自身价值。以价值创造和市场准则为评价标准，加快构建「以价值创造者为本」的全球化战略人才体系。四要大力构建紫金全球化文化体系。坚持「文化自信」，并与项目所在国家与地区优秀文化进行融合，推动紫金优秀企业文化与核心价值观在组织体系中的全面落地，坚持「共同发展」的核心价值观，在实现企业发展的同时，员工实现个人价值，并惠及相关国家、人民及协作者。



龙岩市委副书记、代市长张国旺和省科技厅副厅长周世举作了热情洋溢的致辞，对大会的召开表示祝贺，对紫金在科技创新方面取得的成就给予充分肯定，并对紫金进一步实施科技创新战略、发挥科技创新引领发展作用提出了宝贵的意见指导。



大会还对紫金矿业科技功臣、科技标兵、优秀科技工作者、优秀科技协作者、优秀项目代表的个人和项目进行了表彰。大会实施全球网络直播。





Sept 10, 2020 13:47 HKT/SGT

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