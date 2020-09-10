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来源 中汇集团控股有限公司 中汇集团（0382.HK）发布上市后第三次盈利预喜 预期2020财年全年核心净利润同比增幅不低于30%

香港, 2020年9月10日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（“大湾区”）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（“中汇集团”或“本集团”，股票编号：0382.HK），欣然发布2020年财年盈利预喜公告，预期本集团截至2020年8月31日止十二个月（“回顾期”）的核心净利润较去年同期相比录得不低于30%的增幅。此为本集团上市后第三次发布盈利预喜。



2019/20学年学生人数及平均学费齐升

受惠于国家政策支持大湾区发展以及大湾区对商科人才的迫切需求，同时，本集团之华商教育品牌和办学能力受到社会的认可和追捧，加上旗下院校的国际化办学模式广受欢迎，于回顾期内，本集团旗下两所中国学校广东财经大学华商学院和广州华商职业学院的在校学生人数以及平均学费相较去年同期均有所上升。此外，随着四会新校区和新会新校区的相继陆续投入使用，预计本集团的内生增长将会日趋强劲，从而保证本集团的业绩持续向好。



2020/21学年新生学费录得可观增长

2020/21学年的新生报到由于新冠肺炎疫情故有所延迟，目前仍然在录取的阶段，预计将于10月有所公布。关于2020/21学年新生学费方面，本集团旗下院校2020/21学年的新生学费范围升幅可观，较高的收费标准体现本集团不断提升的办学质量，本科课程的新生学费范围为人民币28,000~43,800元，同比增加人民币1,000~4,000元；专插本课程的新生学费范围为人民币27,000~33,000元，同比增加人民币2,000~3,200元；专科课程的新生学费范围为人民币16,500~28,000元，同比普调人民币1,000元，预计本集团2020/21学年的本科平均学费接近人民币30,000元，专科的平均学费为约人民币17,000元。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（“中汇集团”或“本集团”，股票编号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集团的在校学生人数为35,444名，合计拥有5间国内外学校。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院，以商务课程（如会计、金融、经济学及商务英语）为课程设置战略重点；于海外，本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia或GBCA），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前称：NYU Language School），具有提供国际认可课程资质，以及在新加坡招收本地学生和海外留学生的资质。此外，2020年第一季度，本集团于澳大利亚新增一间经澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构，即澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia或EIA），该学校计划于2021年第一季度开始招生。







Sept 10, 2020 12:47 HKT/SGT

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