Tuesday, 8 September 2020, 14:30 HKT/SGT Share: Centric上线Bittrex Global交易平台，推动TRC20全球采用动力

英国伦敦, 2020年9月8日 - (亚太商讯) - 随着全球区块链技术与产业的快速发展，区块链不仅是一种共享的分布式数据存储技术，更是由一系列应用创新的去中心化经济组织模式。当前，国际上普遍对推动区块链技术应用采取积极的行动，美国、日本、以及俄罗斯均在加强数字货币监管并加大相关产业政策的扶持力度，可以说区块链是当前的热门行业及未来发展的大势。











区块链技术正在衍生为新业态，成为经济发展的新动能。时至今日，由于数字货币种类的不断增加，区块链生态系统不断升级、完善，Centric不仅仅作为一种优质数字货币而存在，它的最终目的是打造全球智能交易生态系统，从而逐渐转向数字货币本身带来应用场景拓展。Centric基于TRON创新的TRC20区块链，TRC20-USDT上线后全球流通量突破41亿枚，获得了众多用户的高度评价。



TRON自诞生以来，专注于去中心化金融领域的区块链项目。为了越来越多的区块链公司实现去中心化，从其长期发展目标和抱负来看，TRON的优势在于以最低的能耗处理更高的交易吞吐量，实现高可扩展性和高可用性。目前，由TRON网络提供Tether代币（USDT）按市值全球排名第一，成为仅次于以太坊的第二大供应商网络。



TRON发布的TRC10和TRC20代币，它遵循了以太坊的ERC10和ERC20代币示例，意在负责提升DeFi应用生态系统。TRC10提供了在TRON主网上运行的基本准则，而TRC20版本能带来更高的功能承诺，并融合了智能合约，实现了基于TRON协议和去中心化应用（DApp）的互通性！如今，越来越多的交易所开始采用新研发的TRC20代币。其中，Bittrex Global已通过其先驱Centric代币开辟了全新采用通道。Bittrex Global被认为是全球最安全的数字货币交易所之一，依靠其平台多年来获得的声誉和口碑，比特币存量超11万枚，全球排名第八。此次Centric上线Bittrex Global交易平台，势必推动TRC20全球采用动力，带来更高的整体价值存储和更强的去中心化交易所流动性，并为企业级合作伙伴与机构投资者提供更便捷的区块链入口。



Centric (http://joincentric.com) 总部位于英国伦敦，Centric提供了一个创新的加密货币生态系统，其中包括Centric Rise（CNR）和Centric Cash（CNS）。Centric Cash是活跃用户交易量的一种手段，而另一个Centric Rise 适用于有效的价值存储。通过创建的两个代币生态系统，Centric以平衡总需求的价值观念出发，并为外部参与者带来适当的刺激奖励，不但可以为Centric Rise维持适当的回报率，同时也为Centric Cash带来必要的稳定性要素。



与市场上其它代币相比，Central Cash代币的价格不受市场条件变化而支配。相比之下，Centric发明了专属独特算法，使得代币的价格始终稳定保持在1美元大关。当价格低于既定基准时，用户就可以获得代币的折扣。反之，持有者都会根据激励政策进行代币清算。后来，随着Centric Rise的出现，Central Cash价格随着时间的推移而呈上涨趋势，在社区活跃建设和共识机制建立的过程中，这一点尤其明显。Centric Rise通过燃烧额外的代币实现稳定的价格上涨。当价格在短期内偏离预定目标时，系统中注入的机制会进行自动校正，从而有效地防止了Central Cashs市场所带来的波动。



始终保持在区块链行业、具有前瞻性的Centric从不放弃任何一个时代的机遇，在这场全球TRC20浪潮中，Centric从全面生态建设的角度出发，发挥去中心化的优势，不仅是在创造一种更加稳健的数字货币，更是在建设一种真正符合区块链未来发展的稳定金融基础设施，为促进全球更为广阔的链上多边贸易体系贡献一份中坚力量！



Media contact

Company: Centric

Contact: Hannah Morgan

Email: media@joincentric.com

Phone: +44-7936-628207

Website: https://www.joincentric.com/





Sept 8, 2020 14:30 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

