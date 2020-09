Friday, 4 September 2020, 16:46 HKT/SGT Share: 联想控股战略性入股富瀚微,布局半导体赛道

香港, 2020年9月4日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司(「联想控股」,3396.HK)通过附属公司西藏东方企慧投资有限公司以协议转让的方式,获得了上海富瀚微电子股份有限公司(「富瀚微」,300613.SH)7,920,063股无限售条件流通股,占富瀚微总股份数的9.90%。



上海富瀚微电子股份有限公司成立于2004年4月,并于2017年2月IPO上市,专注于以视频为核心的专业安全、智能硬件、汽车电子领域芯片设计开发,通过多年自主研发创新,在芯片算法研究、IP核开发、SoC芯片实现、产品解决方案开发等积累了一系列自主核心技术,且始终保持高比例投入研发,投入一直在营业收入的20%以上。公司ISP芯片产品(仿真摄像机图像处理芯片)在全球相关市场处于绝对领先地位,同时,汽车电子领域也逐步成为新的业务增长点,其车规级产品已拓入品牌车企并有机会深入合作。2019年,富瀚微实现营业收入5.22亿元,比上年同期增长26.72%,实现归属于上市公司股东的净利润8,167万元,比上年同期增长49.86%。2020年上半年,富瀚微积极克服新冠疫情带来的不利因素,实现了营业收入2.82亿元,比上年同期增长28.84%,归属于上市公司股东的净利润4,394万元,比上年同期上升18.72%,取得了收入和盈利双增长。



半导体、集成电路领域,是联想控股财务投资业务长期关注的重要投资方向,联想控股旗下的私募股权投资机构君联资本就是富瀚微最早也是唯一的机构投资人,并且一路支持富瀚微的发展。此外,君联资本在此领域还投资了多家知名企业,如展讯通讯、谱瑞科技、奕斯伟计算等;联想控股旗下的天使投资基金联想之星,在AI应用+光芯片领域也进行了投资布局,代表项目包括驭光科技、灵明光子、博升光电等。



集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。2020年8月初,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面制定政策,进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境;同时随着一系列国家战略的深入实施,下游制造业升级换代进程加快,内地集成电路设计企业获得了更多市场机会,将给集成电路设计行业带来新的发展机遇。



此次联想控股战略性入股富瀚微,也是联想控股在半导体、集成电路赛道上的直接布局,联想控股表示:「我们看好半导体赛道和相关领域的长期发展潜力,在入股富瀚微获批之后,将与公司管理团队一起在半导体产业进行更深入的合作,推动公司的长期发展。」



富瀚微表示:「联想控股在产业投资上拥有丰富资源,其投资布局和关注领域也与富瀚微未来战略布局方向具备协同空间,联想控股此次战略入股富瀚微,未来双方将在产业发展上更加深度融合、协同并进,绘就振『芯』蓝图。」







Sept 4, 2020 16:46 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network