Wednesday, 2 September 2020, 19:07 HKT/SGT Share: 万咖壹联（01762.HK）中期业绩稳健 乘5G东风下半年迎发展黄金期

香港, 2020年9月2日 - (亚太商讯) - 万咖壹联(01762.HK)公布2020年中期业绩，在新冠肺炎疫情带来的不利影响之下，公司业绩数据依然保持稳健。公告显示，2020年上半年，公司录得收益9.73亿元（人民币，下同），公司三大业务板块，移动广告业务、网络视频分发以及游戏联运业务收入分别录得9.33亿元、3,001.5万元及1,022.8万元；毛利为1.26亿元，经营溢利为7,507.8万元，税后利润为5,421.8万元；经调整EBITDA为9,342.6万元，经调整净溢利6,452.9万元。



2020年上半年，席卷全球的新冠肺炎疫情对各行各业造成严重冲击，全球制造业及供应链受到重大影响，各手机厂商出货量萎缩，部分第三产业的广告主收缩预算，投放有所减少，这为万咖壹联带来了一定程度的压力。



然而值得注意的是，疫情为万咖壹联带来挑战的同时也催生了新的机遇，疫情使人们的日常工作、学习和娱乐发生了巨大变化，形成“新常态”，游戏作为免受疫情影响的行业在上半年获得了长足的发展。万咖壹联业务领域亦涉及游戏行业，上半年公司的移动游戏分发业务保持稳健，收益录得7.93亿元，基本与去年同期持平，公司深耕多年的游戏业务已进一步扩展至自主研发及海外发行。6月，公司于海外成功发行第一款自主研发的手机游戏，已获得用户良好的回响。



此外，2020年上半年万咖壹联紧跟5G发展的脚步，拓展多个业务。1月份，公司与信邦控股达成战略合作，拟拓展车联网业务，使万咖壹联在5G时代有更广阔的发展空间。6月，打造了快应用轻舟SaaS产品，面向移动互联网中各行各业的商家及企业。



展望下半年，一方面随着内地疫情缓解，各产业积极复工复产，国内经济逐渐复苏，广告主预算也有望得到增加。根据艾瑞咨询的预测，2020年下半年广告业务将同比迎来比较大的改善；另一方面，公司拓展的自研游戏业务，有望步入收获期；此外，长期来看，5G时代的到来也必将催生新一波换机潮，公司有望在下半年迎来业绩爆发。



万咖壹联主席高弟男表示：“受疫情影响，2020年下半年，各行各业将不断探索线上业务的可能性，而我们将通过安卓生态网络成为连接不同行业触网的纽带，新加入的生态参与者将为我们带来潜在的发展机遇。我们亦会持续投入研发资金，确保DAPG平台在移动互联网市场中保持优势及适应新形势的能力，逐步探索快应用和物联网的变现能力，加强5G战略生态的布局力度。”







Sept 2, 2020 19:07 HKT/SGT

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