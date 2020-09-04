Wednesday, 2 September 2020, 17:35 HKT/SGT Share: 港股天能动力（0819.HK）2020年上半年业绩逆势上扬

香港, 2020年9月2日 - (亚太商讯) - 新型冠状病毒感染肺炎成为2020年最大的黑天鹅事件，疫情不仅打乱了人民的正常的生活，而且对全球经济也是一次大的冲击。对于中国来说，自新冠肺炎疫情爆发以来，各行各业均面临压力，餐饮、旅游等行业损失惨重，但生鲜电商却迎来了史无前例的旺盛需求。在线教育、远程办公、生鲜配送等新型经济业态也是有了非常快的增长，叮咚买菜订单暴增80%，客单价增加约70%，很多健身房、电影院、美容美发等受疫情影响较为严重的行业工作人员也是因为所在行业的原因，导致不得不去寻求新的工作机会，而加入配送、外卖等行业的投入最少，门槛最低，回报最快。







由于受到了疫情的影响，在当前的情况下外卖也成为了市场的刚需，很多外卖小哥基本上都是连轴转根本就没有休息的时间。因此很多工厂员工以及其他服务业从事者如今都成为了外卖骑手，根据数据显示如今美团在疫情期间就新增了7.5万名骑手。大家看到外卖小哥、快递小哥等的配套都如出一辙，一辆电动车，一个保温盒或者快递盒，一个头盔，一部手机。通过百度的搜索指数在近半年的波动情况，我们可以明显看出电动自行车成为老百姓复工复产的关键名词，同时搜索指数也是不断攀升。一方面是新经济业态的刺激，另一方面出行也是人们重要的生活组成部分，而电动自行车对于疫情期间交通工具的补充又是一种很好的方式。



我们看一下电动自行车产业链有哪些？上游材料主要是电机、电池、控制器为核心原材料。



今年上半年雅迪控股（1585.HK）的销售量也是有个大幅度的增加，那在一辆电动车里面，我们进行成本的拆分，主要原材料为蓄电池、电机以及控制器，平均单价分别约450元、200元和55元，其余原材料较为分散，前叉、轮胎、包装材料、充电器等。那作为成本最高的蓄电池，我们接下来我们就来分析一下电动轻型车行业电池的龙头企业天能动力（0819.HK）的2020年上半年业绩如何呢？



报告期内，天能动力实现销售收入约人民币226.35亿元，较上年同期增长14.26 %，净利润约人民币8.60亿元，较上年同期增长45.57%。其中高端环保电池销售收入约人民币116.41亿元。



这个业绩表现放在全球资本市场，只有跟居民消费相关的标的公司才可以有这样的表现，所以通过这一点也可以反映公司是稳稳的消费品的属性。



天能动力（0819.HK）整个员工有2万多人，同时公司在全国各个市县区选出了超过 3,000 家经销商。经销商在协议约定的区域内覆盖电动轻型车专营店、五金配件店以及修理店等终端门店，形成了辐射全国的营销体系和服务网络。那些在全国各地的终端门店，有多少是夫妻店，一家人的生活也都靠自己的努力和拼搏，每多卖一组电池，多修一辆车，多换个轮胎，对他们来说都是一笔收入的增加。



像天能这个的浙江民营企业，也是折射出中国民营经济的发展的缩影，要把资源优势变成产业优势，进而形成经济优势，促进浙江省的实体经济走上高端、高新、高质量发展的新道路。制造业的高质量发展、健康发展，惠及到国家整个经济，也惠及到老百姓，能解决大量就业。



国家发展的目的是为了人民生活的改善。保住了民生这个基本，就能稳住民心。另一方面，从经济视角讲，保住了基本民生才会有消费和市场，才会有市场主体的健康发展。



未来，天能将继续同所有中国民族品牌一道凝心聚力、发扬工匠精神、向高质量发展迈进，为打造和提升国际化中国自主品牌而不懈努力！





Sept 2, 2020 17:35 HKT/SGT

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