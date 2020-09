Wednesday, 2 September 2020, 08:29 HKT/SGT Share: JS环球生活中期业绩发布会成功举办 业绩呈现爆发式增长

香港, 2020年9月2日 - (亚太商讯) - 8月26日上午,JS环球生活有限公司(「JS环球生活」或「公司」;股份代码:1691.HK)2020年中期业绩发布会在浙江省杭州市九阳创意工业园成功举办。本次业绩发布会通过杭州现场和直播的方式举行,在线,线下参与投资者近500人。发布会上JS环球生活董事会主席、全球CEO王旭宁先生向媒体和股东介绍了公司上半年的经营业绩和发展亮点,并对未来进行展望。



JS环球生活中期业绩发布会成功举办



JS环球生活中期业绩发布会成功举办



JS环球生活中期业绩发布会成功举办



JS环球生活中期业绩发布会成功举办



JS环球生活中期业绩发布会成功举办



2020年上半年,面对具有挑战的市场环境,公司凭借强有力的执行、组织能力,克服了种种困难,经营业绩稳步增长。实现收入1,514.7百万美元,同比增加22.6%;毛利661.8百万美元,同比增加43.2%;公司实现净利润106.7百万美元,同比暴增387.2%。净利润暴增一方面是由于公司海内外收入均实现稳健增长,尤其是海外市场表现强劲,另一方面由于2019年四季度以及2020年上半年新品投放成功,获得消费者青睐。



频推新品受好评 海外市场逐渐扩大

上半年,公司推出多款新品以及升级现有产品,所有类别产品全线报捷,在美国,公司上半年推出配备自清洁刷头技术的有绳和无绳吸尘器系列、高端导航扫地机器人及新型Shark吸拖一体机(VACMOP)。该款吸拖一体机成为美国各大零售商地板护理品牌的最畅销产品,并在电视直播中缔造了创纪录的销售佳绩。在欧洲,集团的SharkNinja分部推出了cookingcircle.com在线烹饪平台,为消费者提供食谱,视频指导消费者使用Ninja产品烹饪,与消费者良好互动。目前公司的Shark品牌在英国直立式吸尘器市占率排名第一。



同时,考虑到疫情对人们生活方式的改变,公司利用其渠道优势和创新能力,在已经深耕的美英等市场,成功把握住人们的购物喜好变更这一契机,展开多种形式的销售,巩固了自己的市场地位,满足消费者的各种需求。



截至2020年6月30日止六个月,北美地区录得总收入约724.8百万美元,同比强劲增长31.4%,在成功推出新产品,如Ninja Foodi系列加热厨房电器、高端导航扫地机器人及Shark品牌VACPMOP等其他清洁电器带动下,所有类别产品全线报捷。加上「宅经济」以及市场整体对烹饪电器及清洁电器需求提升,再推动收入增长;欧洲地区录得总收入约143.8百万美元,同比强劲增长56.5%,增长主要来源于英国市场。随着成功的市场活动推高品牌知名度,我们成功获得更多零售商端的产品销售空间。同时,电商业务在欧洲市场的渗透继续加强,且本集团正有序推进在德国与法国的扩张计划,2020年上半年踏足德国及于2020年下半年有望成功进军法国。



发挥在线渠道优势 扩大产品知名度

国内市场上,由于疫情导致很多人转至在线消费,集团迅速调整策略,发挥在线渠道优势,推出满足消费者需求的小家电产品,在线渠道的核心品类SKY系列价格已落入主销价位段。此外,公司还推出了Y3不用手洗破壁机,K150破壁豆浆机,S1多功能蒸汽饭锅等产品,获得了消费者青睐,成功抵消线下业务因疫情产生的不利影响。并且与多个品牌展开合作,扩大九阳在年轻消费群体的知名度。目前公司旗下的九阳在豆浆机、破壁机及电饭煲品类分别排名第一、第一及第三。



此外,Shark品牌在中国市场推出了更多本土化、轻量化、系列化的产品,如B系列手持无线吸尘器,主打超静音、99%深度除螨、950克轻巧机身及毛发不缠绕技术(ZeroM),更好的满足了中国消费者对家用电器轻巧不占地的需求。



展望未来,董事会主席王旭宁表示:「集团将致力于通过开发并商业化具有强劲技术与设计感的创新产品、通过销售网络及产品品类扩张驱动可持续的长期增长、最大化九阳分部和SharkNinja分部的协同效应、加强集团的品牌知名度并提升消费者互动和寻求战略合作和收购,实现集团可持续的长期增长并巩固集团作为全球领先小家电企业的市场地位。」







Sept 2, 2020 08:29 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Aug 26, 2020 11:02 HKT/SGT JS环球生活宣布2020年中期业绩 Mar 31, 2020 20:30 HKT/SGT JS环球生活公布2019年年度业绩 更多新闻 >>