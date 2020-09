Tuesday, 1 September 2020, 13:12 HKT/SGT Share: 国银租赁(1606.HK)2020年上半年稳健发展 服务实体经济质效提升

香港, 2020年9月1日 - (亚太商讯) - 国银金融租赁股份有限公司(股票代号:1606.HK;简称“国银租赁”或“公司”,连同其附属公司统称“集团”)公布截至二零二零年六月三十日止之六个月(“报告期内”)之未经审核综合中期业绩。



业绩亮点

截至二零二零年六月三十日止之六个月:

- 资产总额达到人民币2,839.96亿元,较去年末增长8.7%;

- 收入总额人民币96.17亿元,同比增长10.0%;

- 净利润人民币12.39亿元;

- 新增业务投放人民币508.66亿元,同比增长20.5%;

- 不良资产率0.85%,较去年末下降0.04个百分点;

- 拨备覆盖率340.65%,较去年末提升71.04个百分点。



报告期内,公司总资产达人民币2,839.96亿元,较去年末增长8.7%;收入总额人民币96.17亿元,同比增长10.0%;净利润人民币12.39亿元;新增业务投放人民币508.66亿元,同比增长20.5%,再创历史同期新高;不良资产率0.85%,较去年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率340.65%,较去年末提升71.04个百分点,抗风险能力进一步提高。受国内外宏观经济环境、金融市场等多方面影响,租赁行业发展增速有所放缓。但国银租赁克服新冠疫情的冲击影响,坚持高质量发展,在战略布局、业务投放、公司治理、风险控制、内部管理等方面均取得了良好业绩。



持续优化业务布局 谋求高质量可持续发展

国银租赁在规模稳步增长的基础上,不断推进专业化发展,在风险变局中发掘业务机遇,持续改善资产结构,积极谋求高质量可持续发展。



国银租赁统筹抓好航空业务发展与风险防控,加强航空市场分析研判,稳步推进订单飞机投放与飞机资产出售等业务,持续优化机队结构。关注市场动向,2020年上半年取消波音737MAX订单飞机29架,累计签订售后回租飞机7架,售出飞机13架,持续优化机队结构,继续保持高信用评级水准,得到标普A、惠誉A+及穆迪A1的复评确认。国银租赁一直在优良的机队结构、市场化业务模式及国际化平台方面具有领先优势,尽管面临诸多挑战,该板块依然保持稳定增长。



基础设施租赁板块业务模式成熟、资产质量良好、盈利能力稳定。依托国家开发银行客户资源和项目管理优势,聚焦重点领域和重点客户,实现新增投放约289.81亿元,同比增长37.7%,创历史同期最好水平。



船舶领域把握国内市场机会,加强与国有大型航运公司合作,挖掘东南亚市场,稳妥开展经营性租赁船舶投资,优化船舶业务管理运行机制,2020年上半年签订建造16艘船舶的协议,交付起租9艘船舶。



普惠金融业务贯彻落实服务实体经济、支持小微企业发展要求,深化核心厂商合作,完善业务发展模式,拓展小微资产转让渠道。推进科技金融应用,深化普惠业务系统建设。2020年上半年投放人民币86.41亿元,满足了11,654个中小微终端客户融资需求。



让利实体经济 发挥“逆周期”调节作用

2020年上半年,集团累计为50余个受疫情影响的较大的重点项目、4,000个普惠金融客户提供租金顺延、变更还租计划等支持,迅速帮助客户渡过难关、恢复生产。并且积极推进存量浮动利率贷款定价基准转换为LPR,相应下调合同利率,让利实体经济。



国银租赁在保证自身业务连续性的基础上,发挥“逆周期”调节作用,加大金融纾困企业力度,全力支持打赢疫情防控阻击战。一方面,在上半年中小微客户普遍受困的情况下,克服疫情对市场的冲击,保证存量业务的持续性和稳定性,针对疫情情况主动调整产品方案,以客户为核心制定纾困方案,根据市场变化主动灵活授信,提供多渠道金融服务支持,以更优惠的价格保证中小微客户的正常运营。另一方面,加大重点区域、重点领域支持力度,聚焦服务长江经济带、粤港澳、京津冀等重大国家战略发展区域,提高交通、能源、城市基础设施等领域支持力度,有效盘活企业存量资产。



此外,集团积极探索资本市场多层次服务功能,开发多元化融资渠道,盘活存量租赁资产,开展小微资产的无追索保理项目,2020年上半年共计转让人民币8.32亿元中小微资产。该合作方式和转让结构均为集团对于普惠金融业务在无追索保理方面的首次尝试,有助于提升厂商租赁业务在现有授信额度项下寻找可持续发展空间的能力。



夯实安全经营底线 资产质量保持高水平

国银租赁以高质量发展为目标,加强专业能力建设,不断优化提升内部产能效率,持续推进完善公司治理体系和全面风险管理体系,强化主动合规。截至2020年6月底,不良资产率0.85%,较去年末下降0.04个百分点,资产质量保持优质水平;融资租赁拨备覆盖率340.65%,较年初提升71.04个百分点,抗风险能力进一步提高;信用评级继续保持在准国家主权信用评级水平。



在面对全球经济贸易、疫情防控、租赁行业发展增速放缓等不确定性因素,国银租赁提前研判,主动强化对各业务板块的风险管控力度,加强对重点行业的市场分析及信用负面事项跟踪,有预判有准备预案;同时,大力推进不良资产处置,加快存量风险出清。不断加强合规内控管理体系,加强监管沟通与政策解读,保障各项业务合规开展。



展望2020年下半年,国银租赁表示:“将继续贯彻落实‘六稳’、‘六保’要求,加强市场分析研判,密切跟踪客户需求,抓紧业务发展机遇,优化内部运行管理,提升决策审批效率,夯实业务运行基础;同时不断加强风险与合规管理,守住风险底线,在风险变局中发掘业务机遇,持续改善资产结构,谋求高质量发展。”



关于国银金融租赁股份有限公司

国银金融租赁股份有限公司(股票代号:1606.HK;简称“国银租赁”)是中国银保监会监管的全国性非银行金融机构,是境内第一家上市的金融租赁公司,是国家开发银行唯一的租赁业务平台及上市平台。公司租赁资产及业务合作伙伴遍及全球 40 余个国家和地区。公司享有较高国际信用评级,穆迪 A1、标普 A 及惠誉 A+。国银租赁成立于 1984 年,是中国租赁行业的开创者和领导者,及中国首批成立的租赁公司之一。国银租赁秉承引领中国租赁、服务实体经济的使命,致力于为航空、基础设施、船舶、普惠金融、新能源和高端装备制造等领域的优质客户提供综合性的租赁服务。





Sept 1, 2020 13:12 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network