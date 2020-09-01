Tuesday, 1 September 2020, 12:58 HKT/SGT Share: 天能动力在困境中化“危”为“机”，业绩实现大幅增长

香港, 2020年9月1日 - (亚太商讯) - 2020年，作为新十年的开局之年，一场突如其来的新冠疫情让中国乃至全世界都面临着一场大考。新冠疫情给经济造成冲击的同时，也为新经济模式的发展带来了机遇，天能动力（819.HK）在这场突发的风暴中，鼓起扬帆破浪的勇气，从困境中找机遇，把握机会乘势而上，实现业绩大幅增长。



疫情催生了新的消费模式，为减少外出，越来越多的消费者通过电商平台在线采购生活物资，相应的短途配送服务也成倍增长，进一步促进了电动轻型车行业的发展。外卖、快递业务的爆发促进了电动二轮车行业增长。中国在线订餐2019年市场规模达到约人民币2,845.5亿元，同比增长约17.9%。2019年全国快递服务企业业务量累计完成约635.2亿件，同比增长约25.3%；收入累计完成约人民币7,497.8亿元，同比增长约24.2%。电动三轮车作为快递服务的终端配送交通工具，市场需求随着快递行业的发展而逐步扩大。



此外，新国标政策的出台与落实为头部电动轻型车厂商创造了新的销量增长契机。一方面，新国目标出台使行业准入门坎提高，产品标准规范，行业集中度加强；另一方面，新国目标落实进一步刺激了民众对电动轻型车的换购需求，从而推动了电动轻型车行业的健康有序发展。为抓住契机，电动轻型车厂商也将在研发实力和产品质量上展开竞争，并深化与优质供货商的合作，太能动力作为电动车电池的头部企业，深受青睐。



疫情期间，天能动力紧随市场需求，加强研发，深化合作，为市场优质的产品与服务。主业高端环保电池保持总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势，销售收入约人民币116.41亿元，为集团提供稳健的现金流。集团整体更是实现销售收入约人民币226.35亿元，按年上升14.26%。毛利约为人民币21.16亿元，按年增加14.23%，主要是销售量增加及电池毛利率增长。净利润约人民币8.60亿元，同比大幅增长45.57%。未来随着新国标政策的落地执行，将为天能动力提供更多的机会，天能动力的前景值得期待。







Sept 1, 2020 12:58 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

