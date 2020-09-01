Tuesday, 1 September 2020, 11:56 HKT/SGT Share: 兑吧集团（1753.HK）SaaS营收强劲增长,多家大行调高目标价

香港, 2020年9月1日 - (亚太商讯) - 中国领先的用户运营SaaS服务商及互动广告运营商兑吧集团（1753.HK）于近日公布了其截至2020年6月30日止中期业绩。于报告期内，集团进一步促进用户运营SaaS业务的变现，其用户运营SaaS平台业务于报告期内产生的收入为人民币2,840万元，较2019年上半年增加166%；集团的交互式效果广告业务收入为4.4亿元人民币，较去年同期减少乃主要由于COVID-19疫情对宏观环境及广告行业的巨大打击所致。



尽管于COVID-19疫情造成的经济阻力使广告商的需求及预算具有不确定性，为持续提升广告效果，集团一方面加大自核心内容分发渠道采购优质流量，并优化收入分享比例；另一方面，集团已调整核心广告主的激励策略。自2020年5月以来，大部分广告主(尤其是电子商务行业)已逐渐增加广告预算，且广告平台的线下流量迅速复苏，因此，集团预计于COVID-19疫情结束后实现收入强劲复苏及可观的盈利能力。



业绩公布后，多家大行为兑吧撰写了更新研报，并纷纷上调其目标价。其中，招银国际发布更新研报，将兑吧的目标价由之前的3.5港币大幅提升16.1%至4.1港币并维持“买入”评级;凯基证券亦上调兑吧目标价至4.1港币并给予“增加持股”评级，上涨空间提升。



招银国际发表更新研报称，兑吧集团当下估值较低,目前兑吧正在进入2020年下半年的复苏阶段,建议投资者等待集团两大业务下半年的回弹。兑吧集团的广告业务在新冠肺炎疫情下正承担短期压力，但以网上银行为代表的广告业务仍然强势。展望未来，招银国际预计,随着电子商务势头强劲，预测集团在2020年下半年广告业务收入将迎来修复；与此同时，集团SaaS业务趋势良好，2020年下半年预计为人民币4,200万元 (19年下半年为人民币2,300万元)。考虑到宏观不确定性和同行的表现，招银国际认为市场已经很好地预期到了低于预期的广告业务复苏，并将更多的目光投向了其SaaS战略。



另一家大行凯基证券发表报告表示，近入下半年，公司表示广告客户的预算已逐渐增加,预期3Q-4Q旺季期间(如11月11日光棍节购物日)广告营收将着较2020年上半年增长。用户运营SaaS方面,公司在服务淘宝SaaS重点商家方面大有斩获,扩充在零售产业的客群。凯基预期兑吧的SaaS业务将于2021年第一季度转盈,将有助提升该股估値。



展望未来，集团董事长陈晓亮先生表示“此次疫情对未来经济带来的一个深远的影响——企业正进一步加大对数字化转型升级的投入，尤其是主体业务仍主要依赖于线下场景和渠道的行业，其中银行业则是一个典型代表，疫情期间线下网点无法营业、客户经理无法拜访客户，极大影响了其业务的正常开展。在线用户运营和在线新用户场景的打造，成为了各大银行极为迫切的业务升级需求。兑吧将长期深耕垂直行业的用户运营SaaS，不断升级、创新我们的产品服务，为银行、零售等行业创造更大的长期价值。”









Sept 1, 2020 11:56 HKT/SGT

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