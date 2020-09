Tuesday, 1 September 2020, 10:45 HKT/SGT Share: 中国电力2020上半年度利润持续增长,每股基本盈利增长20% 股东应占利润较同比增长【20.09%】至人民币约【11.73】亿元

每股资产净值约人民币【3.06】元



香港, 2020年9月1日 - (亚太商讯) - 中国电力国际发展有限公司(股票编号:2380.HK)公布了截至2020年6月30日止六个月的未经审核之中期业绩。



2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,中国全社会用电量出现下降。中国电力克服了各种不利因素,取得了令人满意的业绩。上半年,集团总售电量为39,979,5323兆瓦时,其中风电与光伏售电量较上年度同期增长27,73%及39.08%,净利润持续稳定增长。受惠于清洁能源设备治理与新机组投运,可再生能源产能进一步释放,以及火电降本增效措施进一步显现,本公司股东应占利润为人民币1,172,986,000元,较上年度增加20.09%;每股基本盈利为人民币 0.12元,较去年同期增加20%。



截至2020年6月30日,集团发电厂的权益装机容量达到22,233.4兆瓦,同比增加1,120.2兆瓦;清洁能源权益装机占比达36.37%,同比增加1.89个百分点,继续向清洁能源公司转型。其中,新增清洁能源包括水电、风电、光伏发电的权益装机容量占总新增权益容量的51.37%。



中国电力董事局主席田钧先生表示:「面对严峻形势,中国电力上半年取得了令人满意的经营业绩,各板块实现全面盈利,归属股东净利润达到11.73亿元,同比增长20%;持续兑现100%分红策略,派息额逐年上升达到今年的0.13元/股,至今累计派息超百亿元;清洁能源战略成效凸显,风电和光伏发电量同比上涨26%和40%,风电板块盈利同比增长73%;继续严控资本开支,其中火电资本性支出同比下降26%;燃料供应管控效果显著,通过优化订货结构和库存,提升市场煤占比,深化配煤掺烧,实现燃料成本同比下降14%,为利润增长做出重要贡献。」



田钧主席表示:「下半年,公司将会继续围绕战略目标,以“为股东创造价值”为核心,重点做好以下几个方面的工作。第一,继续保持业绩增长的良好势头,加大行销力度,到“度电必争”,提升火电经营品质;发挥水电全流域统筹调度优势增发电量;持续提升可再生能源资产经营能力;严格控制资本性开支,保障现金流和负债率平稳向好;做好海外资产的管理运营,全面提升跨国经营能力。第二,加快产业结构转型升级,坚定清洁发展、综合发展和智慧发辗转型方向,注重存量业务经营的同时兼顾长远发展布局。第三,持续深化体制机制改革,认真落实行业同边界对标,及时激励优良实践,深挖经营潜力和效益。」



展望全年,田钧主席充满信心:「我们相信,在广大投资者的支援和关心下,公司一定会持续提升经营水准,向大家交出满意的业绩答卷!」





