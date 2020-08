Monday, 31 August 2020, 21:43 HKT/SGT Share:

来源 凯知乐国际控股有限公司 凯知乐于挑战重重的2020年上半年保持强韧 加强现金管理

持续推动数码化及战略升级



香港, 2020年8月31日 - (亚太商讯) - 中国最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」;股份代号:2122)于二零二零年上半年采取有力措施,以加强其现金管理,从而在继续数码化和战略升级的同时,巩固坚实的基础,以抵御多重宏观经济挑战。



凯知乐继续专注于实行扭亏为盈计划以及数码化项下的诸多工作及以客户为中心的战略蓝图,包括于香港推出乐高认证在线商店,及于北京开设集团首家全新形象的Kidsland旗舰店及品牌平台



尽管经营环境艰难,集团仍专注于实行数码化项下的诸多工作及以客户为中心的战略蓝图。凯知乐于充满挑战的商业环境下,仍致力实现融合在线及线下(O2O)客户体验的重大里程碑。集团在二零二零年八月三日于香港推出乐高认证在线商店( https://LEGO.kidslandgroup.com ),于亚太提供最多样化及最全面的乐高产品范围,并于开业首日录得强劲销售,仅一天之营业额便超过4百万港元。此外,集团亦在二零二零年四月二十九日于香港开设第五家乐高认证专门店,并取得理想的业绩。另外,集团首家全新形象的Kidsland旗舰店及品牌平台亦于二零二零年八月二十八日于北京开幕。



集团于二零二零年上半年香港业务收入保持稳定,约为人民币66.3百万元(二零一九年上半年:人民币65.5百万元)。通过加强开支及产品采购管理,集团成功将手头现金由于二零一九年十二月三十一日的人民币36.2百万元增加至于二零二零年六月三十日的人民币117.8百万元,并将存货由人民币576.4百万元减少至人民币473.9百万元。销售、分销、一般及行政开支亦减少7.4%至约人民币340.9百万元。倘不计及物业、厂房及设备以及使用权资产非现金减值拨备,则销售、分销、一般及行政开支将减少12.9%。



集团亦不断优化其在中国内地的零售网络,并重新协商及退出亏损的零售地点。于二零二零年六月三十日,包括零售店及寄售专柜在内的自营零售销售点数量为717个,低于一年前的750个。



凯知乐主席兼行政总裁李澄曜先生表示:「尽管零售环境在COVID-19疫情及不稳定的地缘政治下持续不稳,然而集团在今年上半年保持强韧,并强化了现金状况,同时优化我们的零售网络以提升整体效率。此外,集团继续我们的数码化进程,创建O2O全渠道,为客户提供更全面的购物体验。我们将继续提高竞争力,以把握未来市场复苏,以及持续的消费升级及成熟化所带来的机遇。」



关于凯知乐国际控股有限公司(股份代号:2122)

凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」)于中国从事玩具及婴儿产品为主的零售、批发、电商及品牌营运,为中国最大玩具零售及代理商,拥有近20年的行业经验及一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内最全面的在线、线下融合的销售网络。集团线下自营零售体系包括Kidsland玩具专卖店、乐高认证专门店及FAO Schwarz旗舰店。



传媒查询:

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk

余志恒 电话: (852) 2114 4319 电邮: antonio.yu@sprg.com.hk

刘蕙嘉 电话: (852) 2864 4890 电邮: cara.lau@sprg.com.hk

传真: (852) 2527 1196









Aug 31, 2020 21:43 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network