Monday, 31 August 2020, 20:50 HKT/SGT Share:

来源 比优集团控股有限公司 比优集团注资安徽省金鼎矿业有限公司 将产业链延伸到有色金属、贵金属开采发展行业

香港, 2020年8月31日 - (亚太商讯) - 从事民用爆炸物品的生产、销售及爆破作业相关服务的比优集团控股有限公司（「比优集团」或「公司」，联同其附属公司统称为「集团」；港交所股份代号：8053.HK），于今日公布其拟透过全资子公司比优（深圳）矿业有限公司（「比优深圳」）向安徽省金鼎矿业有限公司（「金鼎矿业」）注资之详细事宜。



金鼎矿业为一家从事开采及加工金铜硫铁多金属矿以及销售上述矿物产品的公司。于二零二零年六月二十九日，集团透过比优深圳，与金鼎矿业签订了一项注资及合作协议。根据注资及合作协议，比优深圳已有条件同意以现金向金鼎矿业之资本注入合共人民币2亿7千万元，其中人民币191,399,347元及人民币78,600,653元将分别确认为目标公司之注册资本及资本储备。集团拟以其内部资源为建议注资提供资金。完成注资后，金鼎矿业之注册资本将增加至人民币375,292,836元，且将由比优深圳或由比优集团另一间全资附属公司拥有51%权益，而余下49%则由金鼎矿业现有股东拥有。



集团希望籍此机会，将产业链延伸到有色金属、贵金属开采发展行业，以促进集团业务多元化，带动集团的长远可持续发展。金鼎矿业拥有可观的金矿、铜矿、硫铁矿储量及铜矿储备。其中，金的矿产总储量合计约22.8吨，包括按采矿许可证中的储量约12.9吨，以及按勘探许可证中的储量约9.9吨；而铜的矿产总储量共计约62.4千吨，其中按采矿许可证中的储量约47千吨，按勘探许可证中的储量约15.4千吨。集团有信心，金鼎矿业开始生产后，预计将产生良好的回报。



比优集团管理层表示：「是次收购金鼎矿业符合集团的核心发展策略，令集团的业务变得更多元化。金鼎矿业的矿产资源质量良好，并预期将于不久将来开始生产，相信将为集团带来重大收益贡献。另外，金鼎矿业的矿产资源主要由金及铜组成，根据未来十年的金融环境，我们对未来矿产资源，尤其是金的价格感到乐观。因为，我们有信心，收购金鼎矿业将有助带领集团迈向新高峰，并在目前这个充满挑战的大环境中取得稳定表现，为股东创造长远价值。」



关于比优集团控股有限公司



比优集团控股有限公司 （「比优集团」）为一家从事民用爆炸物品的生产、销售及爆破作业相关服务的公司。本集团拥有民爆生产公司、经营公司、爆破公司等，能为客户提供自产品生产、配送至爆破施工的“一体化服务”。公司是少数同时拥有炸药生产和施工双资质的民爆企业，处于行业领先地位，同时公司也是港股上市公司中唯一的一家民爆行业的公司。近年来，随着民爆业务逐步发展，集团营业额和净利润都实现了成倍的增长。









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