Tuesday, 1 September 2020, 08:32 HKT/SGT Share: 国美零售「家·生活」战略全面提速 迈进战略第二阶段 构建国美特色在线线下双平台生态圈

香港, 2020年9月1日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司（493.HK）今天公布其截至2020年6月30日止六个月(「报告期」)未经审计之中期业绩。



「家·生活」战略全面提速 顺利完成战略第一阶段目标

2020年上半年，国美稳步推进其互联网化企业发展战略，并不断因应市场变化及机遇，凭借其沉淀多年的行业资源优势，稳健地转型成为「家‧生活」整体方案提供商、服务解决商及供应链输出商。报告期内，集团利用社群+国美APP的创新平台模式，紧抓「宅经济」所带来的消费转变需求，大大提升社交型平台的变现能力，促进逆风下的具国美零售基因的社群+国美APP的GMV同比增长超过70%，单日GMV曾突破人民币10亿元。报告期内，国美社群数量大幅增长40%以上；触达用户增长超过65%。



持续探索新零售模式 开创质量带货直播展现国美「新增长极」

报告期内，国美积极拓展社群营销，并发挥出国美在供应链、物流服务、小区社交等方面的强大优势，拉动国美社群下单转化率高达30%，远高行业平均水平，与去年同期相比提升150%以上。此外，国美通过自身优势资源，开创出「知识型内容+顶级流量IP+沉浸式场景」的质量带货直播模式，于2020年上半年，完成总数超2,000场的各类主题、不同规模的直播，累计观看人数过亿。截止至6月底，4场超级直播累计实现销售额超人民币25亿元。下半年，集团更将持续与顶级媒体平台-央视新闻连手合作，稳步推进在全国31个省份巡回举行直播带货活动，将国美零售的「新增长极」及本地化零售展示给全国的消费者。



开放供应链 引入两大战略伙伴 实现互利双赢

2020年上半年，集团先后与拼多多、京东达成战略合作。目前双方已在多方面展开深度合作。报告期内，国美于拼多多、京东等电商平台的GMV与去年同期相比超过100倍。今年8月，国美与京东的合作再迈前一步，达成人民币300亿联合采购，成为2020年以来由零售平台发起的最大规模家电和消费电子行业采购。与此同时，国美亦引入京东2万+SKU的非家电商品，促进国美的全品类销售。国美通过与拼多多、京东在各方面的深化合作，将可达成优势资源共享，持续拓展在线线下融合的新零售模式，发挥更为巨大的协同效益。



积极应对疫情影响 现金维持稳健水平

受疫情影响较大的大家电业务销售已经恢复，第二季度销售收入环比提升103%，6月单月销售收入同比基本持平，综合毛利率于第二季度已呈逐月回升趋势，并已恢复至疫情前16%的水平。此外，集团在报告期内，通过严格的成本控制措施及相对低成本的在线引流模式，在驱动在线GMV同比显著增长的同时，亦大大降低了经营费用，同比减少超过26%。在资金方面，本集团在今年上半年已悉数偿还了本金总额约5亿美元的海外债券后。在报告期内，国美零售的现金及现金等价物约为人民币114亿元，继续维持在人民币百亿元的稳健水平。



开放共享 迈进战略第二阶段 构建在线线下双平台驱动的国美生态圈

上半年虽然受到新型冠状病毒肺炎疫情爆发之影响，但集团经受住了此次压力测试，顺利完成战略第一阶段的目标。未来，集团将凭借在行业积累了33年的经营底蕴，打破边界，围绕社交+商务+分享，构建一个在线线下双平台的生态圈。国美是国内唯一定位于「社交+商务+分享」的全品类在线线下双平台企业，在线线下均有广泛的布局。线下拥有一支近10万的员工队伍，分布在覆盖全国的2800多家门店。以实体店为中心，利用「网格化社群」的形式向周边3-5公里小区进行服务。以员工作为纽带，实现与用户面对面的沟通。在线，集团拥有支持本地化运营的电商交易平台、社交分享平台以及庞大的在线社群和广泛的社群用户。过去，集团围绕这些资源，在家电垂直领域保持行业领先地位；现在，集团将以更加开放地心态，迈进战略第二阶段，实现多方共赢。



聚焦本地零售，打造以用户思维、平台思维和科技思维为导向的新国美

在家电的存量业务基础上，集团的增量业务将主要以平台模式为主，服务于外部商家和整个社会。在线平台将通过流量赋能，SaaS赋能以及智能管理和决策系统助力商家成长。流量赋能方面，集团将自身积累的高质量、高转化率的私域流量，向商家赋能；SaaS赋能方面，集团拥有本地零售运营的能力，店面端以一店一页模式，社群端以一群一页模式，客户端以千人千面模式协同发展，使商家费用率显著降低，并可向线下精准导流。同时，通过人工智能、大数据分析，机器学习等技术的应用代替商家进行智慧决策，提高企业决策和运营效率。随着消费环境的不断发展，交易在线化趋势明显，在线运营将成为行业发展的触发点和遥控器。线下平台的两个核心为精品展示体验及生活+。集团将利用门店网络优势，选择性地为不具备线下实体的在线商家提供精品展示和体验的场景，力争将其线下供应链效率提升40%以上。同时，依托线下场景，为家服务赋予新的经营模式和经营内涵。将家客厅、家餐厅、家厨房、家秀场等场景延伸，以娱乐化营销为主题，为用户提供餐饮、娱乐、购物、休闲等服务，同时作为一个社交场所，提供情感交流、会客、休憩、亲子空间等多种形式的场景互动，满足小区家庭不同年龄段、不同收入阶层的差异化服务需求。通过国美专业的服务团队，实现分时段到店与到家服务的全场景覆盖。以生活+及精品展示体验带动，使得区域内的用户成为国美的忠实会员，并覆盖其个人日常消费，从而形成交易转化的原始动力。



通过严选+ 建立多样的供应链垂直体系

国美将继续夯实其在家电领域的地位，以高效率及低成本的运营模式，继续打造具有高产品丰富度和价格优势的家电供应链体系，尽快恢复国美在家电市场的原有地位，同时实现更好的盈利能力。集团力争在明年年底或2022年上半年，实现门店数增长20%，并实现销售规模和盈利能力的提升。同时集团还将自身的供应链优势向外赋能，主要体现为开放供应链至战略合作伙伴和下沉市场加盟商等，以开放的态度扩大供应链合作，与持有同样开放心态的伙伴继续达成更多跨界合作，整合各方资源，通过多渠道销售，创造更多商机，促进各方多赢。在三至六线城市，我们继续以轻资产的运营模式快速拓展县域加盟店，深度开发下沉市场的潜力。



同时，集团还将以严选模式拓展非家电全品类。目前已经完成生鲜超市、火锅烧烤食材、以及全产业链透明化的家装业务等自营垂类业务的试验，并在过程中不断打磨细节，完善经营模式，逐步大力推广。严选+以「严选中的严选」标准，进一步发挥对上游供应链的整合优势，扩大定制化的品类和规模。通过提供最优质商品和服务，形成深度流量互动平台，将高质量的私域流量转化成平台的公域流量，提高平台转化率。



「双平台」生态圈内的各项业务相互依托，互动互补，以社交团购、分享返利、娱乐化营销、一店一页网格化等快速发展的模式服务用户和商户，实现变现。平台间的信息互通互联，平台商户流量汇聚，通过私域流量带动获取公域流量，形成一个良性的循环和扩张。



国美零售总裁王俊洲先生总结道：「2020年上半年，纵使疫情带来了挑战，但集团仍砥砺奋进，克服一切挑战，同时凭借多年沉淀的优势，经营和服务能力在得到了进一步提升。未来，集团将发挥现有资源的『乘数效应』，并撬动更多资源，从以自营为主的零售商大跨步的成为一个覆盖在线线下全平台的国美生态圈。国美是国内唯一定位于『社交+商务+分享』的全品类在线线下双平台企业。过去，我们围绕价格优势、服务标准和信用口碑，在家电垂直领域做到了行业领先，但现在，我们将要以更加开放和快速的理念，满怀信心，充满期待地迈入战略第二阶段：聚焦本地零售，打造一个以用户思维、平台思维和科技思维为导向的新国美。」







Sept 1, 2020 08:32 HKT/SGT

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