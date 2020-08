Monday, 31 August 2020, 16:40 HKT/SGT Share:

来源 俊和发展集团有限公司 第二届俊和学生创新奖反应热烈 超过70队学生团队报名参加 举行 MICROSOFT 网络研讨会分享如何运用 AI 技术分析数据

香港, 2020年8月31日 - (亚太商讯) - 属亚洲联合基建控股有限公司(「亚洲联合基建」或「集团」)(股份代号:00711)旗下的俊和发展集团有限公司(「俊和」),其第二届「俊和学生创新奖」反应热烈,截至4月30日,共收到超过70队学生团队报名参加。今年主题为「工程师‧智建未来」,旨在鼓励各本地及大湾区院校不同学科的全日制大专学生,透过工程设计去解决围绕城市基建、科技和社会发展等问题。



MICROSOFT 网络研讨会 - Microsoft AI 技术与智慧城市的数码转型



为加深参赛队伍了解如何利用最新科技参与智慧城市的发展,第二届「俊和学生创新奖」邀请了Microsoft 香港区域科技长许遵发先生,于8月24日为入围队伍举行网络研讨会,有超过40名学生参与。许先生为同学简介及分享如何运用 Microsoft 的人工智能 (AI) 技术及工具,有效地分析数据,强化计划书质素,以协助智慧城市数码转型。



俊和建筑控股有限公司行政总裁李家粦测量师表示:「我十分高兴第二届『俊和学生创新奖』反应热烈,参赛队伍的数量远超上届。我亦感谢Microsoft 香港特意为同学分享如何运用 Microsoft 的 AI 技术有效地分析数据以提升报告质素。俊和希望借着『俊和学生创新奖』鼓励年青人运用智慧研发创新的方案,去解决围绕城市基建、科技和社会发展等问题。我十分期待各参赛队伍的计划书,亦祝愿各位在最终评审上有出色的表现,脱颖而出。」



第二届「俊和学生创新奖」共设有三名优胜者(金、银和铜)及三项优异奖以表扬其出色理念,金奬优胜者更可获得现金奖十万港元,连同银奖、铜奖及三项优异奖,奖金合共二十万港元。除了丰富奖金,金奬优胜队伍更会获得与大湾区创新企业体验交流之机会,以及为期两年的「2+1 后续支持计划」,以提供资源和技术协助,协助金奬队伍将想法付诸实践。



参赛队伍需在五个范畴﹝智慧建筑、智慧生活、智慧环境、智慧出行和智慧民众﹞当中,选择其中一个或多个范畴参赛,并于9月1日前递交详细计划书。今届评审准则主要分为三个部份:目标及预期成果占20%、工程解决方案占60%及商业价值占20%。



重要日程

9月1日:截止递交提案日期

10月:首轮筛选

11月底:入选者面试演讲及颁奖典礼



有关2020年俊和学生创新奖的详情,请浏览:www.cwisa.com。



俊和发展集团有限公司

俊和发展集团有限公司(「俊和」)成立于1968年,属亚洲联合基建控股有限公司(股份代号:00711.HK)主要成员,主力经营建筑及物业发展核心业务,具备承接大型综合建筑项目的专业能力。近期参与的香港大型基建项目包括中环湾仔绕道、莲塘/香园围口岸基础设施、港珠澳大桥旅检大楼等。



亚洲联合基建控股有限公司(股份代号: 00711.HK)

亚洲联合基建控股有限公司(「亚洲联合基建」),于香港交易所主板上市。集团旗下业务包括建筑工程及管理、物业发展及资产租赁、保安及设施管理服务、隧道管理、以及非专营巴士服务。旗下子公司「俊和」为香港著名建筑承建商及物业发展商,凭借其卓越雄厚的建筑经验及专业实力,使亚洲联合基建紧握合适发展机遇,以提升集团整体盈利水平及创造更高投资价值。







