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来源 日清食品有限公司 日清食品2020年中期业绩表现理想 收入按年大幅增加15.9%至1,735.4百万港元

纯利上升34.3%而利率亦有所提升



香港, 2020年8月31日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司 (「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号: 1475)今天公布截至2020年6月30日止六个月 (「报告期」) 之中期业绩。



集团收入按年增加15.9%至1,735.4百万港元 (2019年：1,497.9百万港元)，主要由于香港大多数类别的方便面及冷冻食品的需求增加，以及杯面及香港制造的袋装方便面在中国的销量增加所致。这反映了2019冠状病毒病疫情刺激了「宅经济」所产生的额外需求。于报告期内，上海的新合资分销业务如期于2020年4月开始营运，并开始为集团的收入增长作出贡献。毛利率增加1.7个百分点至33.9% (2019年：32.2%)，主要由于水电煤等费用减少，而主要原材料价格同比保持稳定，以及香港产品组合的变化所致。



集团于报告期内的EBITDA按年增长34.9%至310.7百万港元 (2019年：230.3百万港元)，EBITDA利润率为17.9% (2019年：15.4%)。本公司拥有人应占溢利为178.4百万港元，较去年同期的132.9百万港元增加34.3%，期内纯利率升至10.3% (2019年：8.9%)，主要由于集团在营运地区的销售增长，经营及非经营开支控制得宜，以及期内的盈利能力大幅提升所致。每股基本盈利增加34.3%至16.61港仙 (2019年：12.37港仙)。



于2020年6月30日，集团的现金及现金等价物为1,492.3百万港元及资本负债比率为零。稳健的财务状况使集团能够在如此不确定的时期中应对挑战并继续取得成果。



香港业务

来自香港业务的收入增加13.1%至708.6百万港元 (2019年：626.4百万港元)，主要归因于在疫情下「宅经济」的增长，导致大多数类型的方便面及冷冻食品的需求激增所致。分部业绩大幅增长66.8%至97.9百万港元 (2019年：58.7百万港元)，主要由于报告期内收入激增及减少投放于广告及促销活动所致。



集团致力确保适时为市场供应方便面及冷冻食品，并以此为企业社会责任的一部份。因此，集团在疫情下迅速调整生产计划及相关采购及物流安排，以满足于报告期内突然上升的需求，同时一直与分销商、批发商及零售商保持密切联系。



与此同时，集团亦致力加快推出日清食品品牌旗下的新产品，以提升客户体验。招牌产品有「出前一丁」新日本拉面店杯面系列，主打具有浓郁汤底的正宗日本风味；全新东南亚口味的「合味道」﹔「U.F.O.」焙煎芝麻酱沙律味及担担味炒面及其他。于非油炸方便面类别中，「日清冷冻拉面」与四家受欢迎的拉面店合作推出多款招牌拉面。集团于本年亦进一步开发40克小包装的谷物麦片产品，为客户提供便利，能随时享用混合杂锦水果而松脆美味的谷物麦片。



此外，为扩大收入来源及为客户提供更多健康选择，集团于本年度已作出约7.1百万港元的初步投资，于香港建立首个预先包装即食新鲜蔬菜生产线。该生产线位于集团于大埔工业邨的冷藏及冷冻食品生产工厂中，配合日本先进的生产及管理专业知识，为注重健康的客户提供健康、新鲜、美味而方便和实惠的选择。有关生产线将于2020年12月开始生产。



中国业务

报告期内，中国业务收入由871.5百万港元增加17.8% (当地货币：23.8%) 至1,026.8百万港元。方便面，尤其是「合味道」品牌继续成为中国的主要增长动力，于不同地域均保持良好的势头。集团于香港制造的招牌袋装方便面「出前一丁」品牌于华南及华东地区亦录得显著上升，这是品牌知名度上升及客户于疫情下尝试集团的产品的结果。集团于主要地区的收入继续保持两位数的增长 (以当地货币计算)，其中华东地区的增长尤为令人满意。分部溢利增长43.7%至142.8百万港元 (2019年：99.4百万港元)，主要由于收入自然增长的强劲表现，以及广告及促销费用的减少所致。



于疫情期间，集团的销售节节上升。除了现有客户的定期采购外，新客户亦在疫情期间尝试集团的产品，从而让「合味道」及「出前一丁」袋装面取得新客户的青睐。



此外，集团专注扩大中国市场的业务据点及客户基础，并于2020年1月建立合营公司，于上海及其他一线城市从事日本品牌食品及饮料产品的进口及销售业务。该业务已于2020年第二季度起开始营运。该贸易平台将使其他日本制造商能够进入中国市场，从长远看亦能帮助集团将产品推广到整个中国。



展望

展望未来，2019冠状病毒病疫情难以预测，将无可避免继续影响全球经济。集团将继续监察情况，确保向中港两地客户稳定供应产品。集团会继续透过推出新产品及地域扩充为中国业务注入新增长动力。



此外，集团已获选为恒生指数系列之成分股，并将于2020年9月7日 (星期一) 生效。集团将被纳入为恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数及其他指数的成份股。集团获纳入恒生指数系列让中国内地投资者可透过港股通计划直接买卖集团的股票，这代表了资本市场对集团的认可，并预期能扩大股东基础并增加集团的交易流动性。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「尽管2020年上半年爆发疫情，但集团于香港及中国的表现仍然理想。作为主要的食品制造商，确保稳定可靠的食品供应以满足客户不断转变的需求及口味至关重要。集团亦致力加强于行业的地位，并很荣幸获纳入恒生指数系列，实现港股通的南向交易。这再次表明，集团的业绩及业务前景获得投资界的认可。展望未来，我们将继续创新，提供安全优质的食品，务求丰富现有的产品组合及拓阔客户基础。此举将有助我们扩大收入来源、透过可持续增长提升整体竞争力，从而为持份者创造价值。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集团」；股份编号：1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



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Aug 31, 2020 12:52 HKT/SGT

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